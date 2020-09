Novo namorado de Katie Holmes teria traído a noiva com a atriz

10/09/2020 | 13:11



Como você viu, Katie Holmes apareceu aos beijos com o chef Emilio Vitolo Jr., seu suposto novo namorado. Acontece que um deles não estava solteiro no momento em que esses flagras foram feitos - e acertou quem disse que é o cozinheiro. Segundo informações do site Daily Mail, Emilio estava noivo da estilista Rachel Emmons no mesmo período em que essas fotos com Katie foram tiradas pelos paparazzi. Uma amiga de Rachel comentou que o chef terminou o seu relacionamento sem nem mencionar que estava vendo outra pessoa.

- Até a imprensa publicar essas fotos, Rachel não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele é um traidor, e essa não é uma história com um final feliz.

A estilista não teria acreditado na traição de Emilio até que seus amigos mostraram as fotos dele com Holmes.

- Eles tinham planos concretos de casamento em andamento... Agora, ela tem que lidar com a imprensa e precisa se mudar de casa.

A amiga de Rachel ainda comentou que acha tudo isso bizarro e decepcionante.

- Ela acha que é desrespeito tudo ser assim tão público. Rachel acha que Emilio poderia ter sido mais honesto e lidado com isso como um cavalheiro, cara a cara.

E como fica Katie nessa história?

- Ninguém sabe realmente se Katie sabia que ele estava com Rachel. Se ela fez isso, é um mau exemplo a dar à filha, analisou a fonte.

Embora Rachel ainda tenha fotos com Emilio em seu perfil do Instagram, o jornal britânico The Sun alega que Emilio deletou os cliques com a estilista um dia após o término do noivado. Complicado, hein?

Vale lembrar que Katie Holmes foi casada com Tom Cruise durante seis anos e, posteriormente, viveu um namoro bem secreto com Jamie Foxx.