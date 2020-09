Não estamos atingindo o melhor cenário na busca por vacina, diz consultor do OMS

10/09/2020 | 12:42



Consultor sênior da Organização Mundial de Saúde (OMS), Bruce Aylward afirmou nesta quinta-feira que não tem sido atingido o melhor cenário possível na busca por uma vacina para a covid-19. Durante entrevista coletiva, porém, ele sinalizou que isso não foge muito do esperado, considerando normais as interrupções como a da AstraZeneca nesta semana - a companhia paralisou sua fase 3 de ensaios clínicos após um paciente ter reação adversa à vacina. Nesse quadro, Aylward afirmou que deve haver resultados da fase 3 de testes "no mínimo" no fim deste ano ou no início do próximo.

Já Soumya Swaminathan, cientista-chefe da OMS, considerou um "procedimento normal" o fato de a AstraZeneca ter interrompido a fase 3 de ensaios clínicos de sua vacina. Ela disse, durante a entrevista, que esse é "um lembrete dos altos e baixos" na busca por um imunizante eficaz.

Soumya disse que é preciso ainda esperar para se saber detalhes sobre esse episódio. A empresa até agora informou que parou o teste diante de um caso de efeito colateral grave à vacina em um dos pacientes. A cientista-chefe da OMS afirmou, ainda, que os envolvidos agora devem revisar os dados e decidir sobre os próximos passos.

De acordo com a autoridade de saúde, os resultados da fase 3 de testes das vacinas devem começar a surgir no fim deste ano ou no início de 2021. Soumya Swaminathan ressaltou que é preciso esperar para ver se elas serão de fato eficazes, mas também disse que a maioria das candidatas que superaram a fase 2 de testes mostrou "resultados promissores" até agora.