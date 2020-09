Anitta se revolta com significado de patroa no dicionário: Não estou acreditando

10/09/2020 | 12:10



Anitta está indignada com o significado da palavra patroa no dicionário após uma busca no Google. No Instagram Stories, a cantora publicou um vídeo mostrando que ao pesquisar pela palavra, a busca sugere como significados a mulher do patrão ou a dona da casa. Já buscando a mesma palavra no masculino, patrão, a busca sugere o significado como proprietário ou chefe de um estabelecimento, empregador ou chefe de uma repartição pública.

- Vocês estão prontos para ver uma coisa chocante? Vou mostrar para vocês! Mano, que p***a é essa? Vá para a p***a que pariu! Patroa é o c***e do feminino da mesma coisa que está escrito lá no patrão. Dona e proprietária do c***e que eu quiser! Eu, hein! Mano do céu. Não estou acreditando que isso está no nosso dicionário, gente. Não estou acreditando. , disse revoltada.

Para completar, Anitta ainda surpreendeu ao mostrar as fotos de um no ensaio que realizou para uma revista internacional. A revista ainda descreveu a cantora: Ela veio do Brasil para deixar uma marca muito importante no mundo da música, suas canções ocupam os primeiros lugares nas rádios de vários países.