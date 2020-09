Kim Kardashian posta vídeo do pé e fala sobre rumores de que tem seis dedos

10/09/2020 | 12:10



Kim Kardashian pôs fim ao mistério! Há anos, a empresária e socialite lida com as especulações de que teria seis dedos nos pés. Isso porque, algumas vezes as fotos em que ela aparece acabam deixando os internautas confusos e até mesmo erros em edições no Photoshop acabaram levantando as suspeitas.

Mas na última quarta-feira, dia 8, ela usou seu Instagram Stories para esclarecer de vez a história! Mostrando os pés, Kim explicou:

- Quem pensa que tenho seis dedos, e isso é muito louco: um, dois, três, quatro, cinco, disse ela, contando cada dedo do pé.

Ela ainda explicou que uma protuberância nos pés faz com que as pessoas pensem, através das fotos, que se trata de um dedo a mais:

- Mas essa é a parte do meu pé, que quando uso um sapato, esmaga essa parte e na foto, não sei o porquê, fica parecendo que tenho um sexto dedo. Espero que isso responda às perguntas sobre meus seis dedos, porque eu só tenho cinco dedos em cada pé, diz aos risos.