Petrobras inibe Ibovespa de seguir alta em Nova York

10/09/2020 | 11:37



Ibovespa opera em margem estreita nesta quinta-feira, 10. "Ainda está indefinido. Tem muita coisa para acontecer aqui e lá fora", descreve o economista-chefe do ModalMais, Álvaro Bandeira. Segundo ele, está difícil o índice parar de patinar nessa marca em torno de 101 mil pontos. "A preocupação com a inflação e o fiscal domésticos continua e um exterior um pouco mais tumultuado sobretudo o euro", diz.

Hoje, o BCE manteve suas taxas de juros e ainda a política de estímulos, indicando de forma mais enfática que poderá mexer nos instrumentos de política monetária.

Às 11h14, o Ibovespa subia 0,25%, aos 101.536,48 pontos. A queda do petróleo empurra as ações da Petrobras para baixo (em torno de 1%), influenciado o Ibovespa. Os papéis têm peso de quase 10% no índice. Dentre as maiores altas, Gol PN (5,7%) e Azul PN (4,08%), em meio a sinais de retomada da atividade econômica. Hoje, a Gol informou que em setembro haverá aumento de 300 voos/dias, 40% sobre o mesmo mês de 2019.

As ações do Pão de Açúcar disparam (quase 15%), liderando a lista de maiores ganhos do Ibovespa, após anúncio feito pelo GPA, controlador do Pão de Açúcar, de um estudo para a separação da rede de atacarejo Assaí e a preparação da companhia para listagem na B3 e Nyse. Segundo o grupo, a cisão será precedida da transferência da participação hoje detida pela Assaí na Almacenes Éxito para o GPA.

No exterior, as bolsas europeias têm sinais mistos, mas as que estavam em queda reduziram o ritmo, enquanto as bolsas em Nova York avançam, após as palavras da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

Ela minimizou nesta quinta-feira os recentes ganhos da moeda comum do bloco ante o dólar. "A apreciação do euro contribuirá para pressões moderadas nos preços. Temos que monitorar o câmbio porque pode ter efeito sobre inflação", afirmou, durante coletiva de imprensa após a decisão de política monetária da autoridade, que manteve as taxas básicas de juros, mas reiterou a disposição de ajustar instrumentos.

O BCE mostrou-se nesta quinta-feira um pouco mais otimista em relação à recuperação da economia da zona do euro, após o choque da pandemia do novo coronavírus. Para este ano, o BCE prevê agora queda de 8% do Produto Interno Bruto (PIB) do bloco. A estimativa anterior era de contração de 8,7%.

Já nos EUA, os pedidos de auxílio-desemprego ficaram estáveis na semana passada, em 884 mil, enquanto a previsão era de queda a 850 mil. De todo modo, observa Bruno Musa, sócio da Acqua Investimentos, trata-se da segunda semana em que o indicador ficou inferior a 1 milhão. No entanto, ainda segue o impasse nas negociações em relação a um novo pacote de ajuda à economia norte-americana, bem como o Fundo de Recuperação de 750 bilhões de euros para a Europa ainda precisa da chancela do Parlamento Europeu e dos Estados-membro para entrar em vigor.

Já no Brasil, as vendas varejistas voltaram a subir em julho, ainda que em menor magnitude. "É natural um crescimento menor depois da alta mais expressiva antes, refletindo o início da reabertura da economia", avalia Bruno Musa. Ontem, o Ibovespa subiu 1,24%, aos 101.292,05 pontos, acompanhando recuperação em Nova York.

As vendas do comércio varejista subiram 5,2% em julho ante junho, ficando acima da mediana de 0,90% das estimativas na pesquisa Projeções Broadcast (-2,90% a uma alta de 22,40%). Já as vendas ampliadas cresceram 7,2%, também superando a mediana de 5,3% das previsões (0,60% e 31,50%). Em junho, os resultados foram de 8,5% e de 11,1%, respectivamente.

A questão à frente, ressalta o sócio da Acqua Investimentos, é saber como o mercado reagirá assim que terminarem os efeitos dos benefícios implementados para limitar os efeitos negativos na economia, como o auxílio emergencial.

O investidor ainda acompanha a notícia de uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (10) pela Polícia Federal, em mais uma etapa da Lava Jato, tem entre os alvos das buscas a sede da Petrobras na capital fluminense.

Além disso, fica no radar a informação de que a Petrobras anunciou hoje o início da oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), limitada ao montante total de US$ 4 bilhões. "Essa questão da operação da PF pode nem ter impacto, pois sabemos do rombo bilionário na estatal no passado, o que já foi suprido pelo mercado", avalia Bruno Musa.