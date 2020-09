Lily Allen e David Harbour se casam em capela de Las Vegas

10/09/2020 | 11:30



Lily Allen se casou com David Harbour em uma cerimônia na capela Graceland, em Las Vegas (EUA). A cantora britânica e o ator compartilharam as fotos do casamento nesta quarta-feira, 9. O matrimônio foi oficializado por Brendan Paul, que é dono da capela e que atua como sósia de Elvis Presley.

"Em um casamento celebrado pelo próprio rei, a princesa do povo casou-se com seu devotado, de origem humilde, mas gentil titular de cartão de crédito, em uma bela cerimônia iluminada pelo céu cinzento, cortesia de um Estado em chamas em meio a uma pandemia', escreveu o intérprete do delegado Jim Hopper, da série Stranger Things, ao postar as imagens. A mensagem faz referência ao novo coronavírus e aos incêndios florestais que atingem há semanas a Califórnia, nos Estados Unidos.

A cantora de 35 anos usou emojis de coração ao publicar os registros da união. O ator também fez um comentário no post sobre uma comemoração após a cerimônia: "refrescos foram servidos em uma pequena recepção". Já a cantora compartilhou uma foto em que aparece comendo um sanduíche e marcou a rede de fast food In-N-Out Burger. Apesar da refeição simples, Lily Allen usou como vestido de noiva uma peça da grife francesa Dior.