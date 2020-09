Fernando Zor se pronuncia após desabafo da filha: Mais empatia e respeito

10/09/2020 | 11:10



Como você viu, Aline Oliveira, ex de Fernando Zor, afirmou em seus Stories do Instagram que o sertanejo não é um pai presente na vida da filha, Kamily Zor. Depois, a própria Kamily se manifestou em suas redes sociais, confirmando as acusações da mãe e acrescentando que não recebe nenhum auxílio do pai em relação aos seus projetos pessoais, apesar dele sempre apoiá-la financeiramente. Agora, o próprio Fernando quebrou o silêncio e decidiu falar, de maneira singela, sobre toda essa polêmica envolvendo o seu nome.

Em seus Stories, o músico compartilhou um pedido de uma fã, que dizia o seguinte:

A coisa mais bonita que você pode fazer por alguém, é poupá-la de seu julgamento. Que a propósito, só fala de você mesmo. Por mais empatia e respeito, seja empático e respeite o espaço e o tempo de cada um.

Já Kamily voltou a aparecer em suas redes para agradecer as mensagens de apoio que vem recebendo.

Que todo esse amor volte para vocês. Muito obrigada por toda mensagem de amor que vocês estão me mandando. Eu nunca quis expor essas coisas na internet, mas se tem uma coisa que venho aprendendo, é que mostrar nossas vulnerabilidades pode ser revolucionário, e tem poder para mudar a vida de alguém.