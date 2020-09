Ricardo Vianna, ator Globo, é acusado de agressão pela esposa

10/09/2020 | 10:10



Ricardo Vianna, mais conhecido por ter atuado em novelas como Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, Verão 90 e de ter participado da quinta edição do Dancing Brasil, foi acusado de agressão e injúria pela esposa, Aline Kryk. Segundo informações do colunista Leo Dias, ela prestou queixa contra ele na última quarta-feira, dia 8, na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Nesse boletim, Aline diz que foi agredida por Ricardo e xingada de prostituta, vagabunda, manipuladora e mentirosa. Além disso, de acordo com pessoas próximas ao casal, Ricardo ainda teria puxado os cabelos de Aline e mordido uma das mãos dela durante uma briga. Uma das fontes contou também que essa não é a primeira vez que Aline foi agredida, mas por amor, ela nunca teve coragem de denunciá-lo.

Após dar o seu depoimento e prestar queixa, Aline foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito e estava o tempo todo acompanhada de um advogado.

Parece que ambos, que têm uma filha de cinco anos de idade, vivem um relacionamento de altos e baixos.

Tenso, né?