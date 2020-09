Testamos: com controle e interface de smart TV, Roku Express é boa alternativa ao Chromecast

Bianca Bellucci

10/09/2020 | 09:48



A Roku chegou ao Brasil em meados de janeiro de 2020. Primeiramente, a empresa norte-americana colocou no mercado a Roku TV, televisor com sistema operacional Roku OS, lançado em parceria com a AOC. Agora, um novo produto da marca está nas prateleiras. O Roku Express é um gadget que transforma uma televisão comum em smart TV – sendo concorrente direto do Google Chromecast. O preço sugerido é R$ 349,90.

A instalação do Roku Express

Para usar o Roku Express é necessário conectá-lo a duas portas. A entrada HDMI é usada para transmitir o conteúdo para a televisão. Já o USB, serve para dar carga ao gadget – caso sua TV não tenha uma porta USB disponível, é possível usar um adaptador e plugá-lo a uma tomada; este acessório, entretanto, não acompanha o kit.

Uma vez que os dois cabos forem conectados, o menu de instalação aparecerá na tela. Ele é superdidático e bem simples de seguir. Com o idioma escolhido e o login na rede Wi-Fi feito, já está liberado escolher os serviços de streaming que merecem destaque no display inicial. Todos os comandos desta etapa, inclusive, podem ser dados pelo controle que acompanha o Roku Express ou via aplicativo dedicado para Android e iOS, que reproduz o controle no celular.

É importante destacar que o passo a passo, da instalação no televisor ao menu, está explicado no “Guia de Início Rápido”, um manual que vem com o Roku Express. O pacote também traz com uma fita adesiva dupla face, para fixar o gadget à televisão, facilitar a sincronia entre aparelho e controle e não correr o risco de possíveis quedas e perdas.

Interface e usabilidade

A interface à la smart TV do Roku Express é, por padrão, roxa – cor característica da marca. Mas o usuário pode escolher entre uma série de temas gratuitos que o produto oferece, para deixá-lo personalizado com sua cara.

Em relação aos aplicativos, é possível instalar quantas opções desejar na tela inicial e organizar a ordem em que elas aparecem. Aqui, vale ressaltar que a biblioteca do Roku Express é bem grande, tendo nomes populares entre os usuários brasileiros, como Netflix, YouTube, Spotify, Amazon Prime Video e Globoplay, e outros de nicho, alguns exemplos são Crunchyroll, DAZN e PlayKids.

Independentemente do serviço de streaming acessado, o gadget oferece uma boa experiência de vídeo. Durante os testes do 33Giga, diferentes aplicativos rodaram muito bem, sem engasgos e com alta qualidade de resolução. O áudio, por sua vez, oscila bastante, mudando a altura do volume de app para app. Por isso, é importante ficar com o controle da TV por perto, já que não é possível ajustar o som pelo controle do Roku.

Outro ponto que pode incomodar na usabilidade é o esquema de tela infinita. Todos os menus do Roku Express são exibidos em looping, voltando para o começo sempre que chega ao final – o que pode confundir o usuário principalmente na hora de buscar conteúdo entre as categorias de aplicativos.

Concorrência com o Chromecast

O Google Chromecast é o gadget mais conhecido da categoria. Ele está na terceira geração e pode ser encontrado no varejo na casa dos R$ 350 – pesquisa de preços feita pelo comparador Zoom. Ao compará-lo com o Roku Express, é possível dizer que o produto da empresa roxa acaba tendo uma leve vantagem.

Apesar de os aparelhos terem o mesmo tipo de instalação e funcionamento, bem como preços semelhantes, o Roku Express apresenta dois diferenciais perante o rival: o controle e a interface típica de uma smart TV. Ambos permitem controlar o gadget sem a necessidade de ter um celular por perto.

Raio-X

Nome: Roku Express

Resolução de vídeo: Full HD (até 1080p)

Conexão: cabos microUSB e HDMI

Dimensões (L x A x P): 7,62 x 1,91 x 3,81 cm

Peso: 31 gramas

O que anima: instalação fácil, biblioteca de apps robusta, boa experiência de vídeo, controle dedicado, interface de smart TV e personalizável

O que decepciona: áudio oscila conforme o app, tela infinita, controle não ajusta o som, não vem com adaptador de tomada

Preço: R$ 349,90

Site oficial: https://bit.ly/3hcisko



