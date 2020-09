Jakelyne Oliveira é a primeira fazendeira de A Fazenda 12

10/09/2020 | 00:10



O fogo no feno já começou! Nesta quarta-feira, dia 9, foi a segunda exibição de A Fazenda 12, na qual aconteceu a Prova do Fazendeiro inaugural da temporada.

As peoas que tiveram o privilégio de participar da prova, definidas por meio de um teste de arremesso, foram: Jakelyne Oliveira, Carol Narizinho, MC Mirella e Luiza Ambiel. A disputa foi reexibida durante à noite, e o que se seguiu foram alguns momentos anteriores de destaque, com as fofocas e primeiras impressões dos participantes de um sobre o outro.

Os peões já estão começando a se ambientar na rotina da roça e fizeram um treinamento em vídeo para aprender como cuidar dos animais e dividir as tarefas.

Prova do Fazendeiro

O quarteto feminino assumiu efetivamente a prova mais importante. O objetivo era acertar uma bola em cada um dos nove alvos espalhados pelo galpão durante três minutos, tudo isso enquanto as moças ficavam em cima de uma plataforma giratória.

Mirella enfrentou Carol e quem levou a melhor foi Mirella, com duas bolas de acerto. Entre Luiza e Jakelyne, a segunda conseguiu fazer três cestas. No basquete rural, Mirella e Jake ficaram lado a lado pela última vez.

A primeira dona do chapéu de fazendeiro acabou sendo a ex-Miss Brasil Jakelyne, que ficou imune da roça.