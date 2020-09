Professora usa internet para incentivar alunos a participar do Desafio de Redação

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



10/09/2020 | 00:01



Professora de língua portuguesa na EE Poetisa Cora Coralina, em Rio Grande da Serra, e diretora na EE Senador Casemiro da Rocha, em Ribeirão Pires, Tatiana Emanuele Oliveira Brito Rossi, 38 anos, é entusiasta do Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que dá ao melhor texto bolsa de estudos na universidade. Amante da leitura e da escrita, a docente trabalha para incentivar alunos a participar gratuitamente do projeto, que pode significar a chance de conseguir um curso superior sem ter de pagar pela mensalidade.



Para incentivar os alunos a participarem do concurso, Tatiana recorre à internet, que é a ferramenta utilizada para transmitir o conteúdo escolar. Ela faz publicações diárias nas redes sociais para mostrar que um texto pode valer a graduação. “Incentivo os alunos com publicações diárias nos grupos, vídeos e listas de transmissão. Os professores fizeram atendimento individualizado e revisaram aspectos técnicos da produção de texto e gêneros textuais”, comenta.



Para a professora, o tema escolhido para este ano, As Lições da Pandemia Para a Construção de um Futuro Melhor, foi decisão acertada dos idealizadores. “Os jovens têm muito a aprender e a ensinar em tempos de crise. Levá-los a refletir e a propor soluções para a realidade em que vivem é o pontapé inicial para começar essa mudança que toda a sociedade almeja”, projeta.



As inscrições podem ser feitas até o dia 30. Por causa da pandemia do novo coronavírus, todo o processo é feito virtualmente, por meio do hot-site www.dgabc.com.br/desafioredacao – basta apontar a câmera do celular para o QR Code à direita para ser direcionado automaticamente para a página de inscrição.

Quem tiver dúvidas sobre inscrições e envio do texto pode entrar em contato com a organização do evento por meio do telefone 4435-8133, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Estudantes também podem pedir aos professores para que realizem o cadastro e o envio das redações.



Podem participar do Desafio de Redação alunos de escolas públicas e particulares do Grande ABC, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além dos matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessalas.



Além da bolsa de estudo para o melhor texto do concurso, donos de outras boas redações levarão para casa aparelhos eletrônicos como notebooks, TVs e tablets.

A melhor torcida dos colégios participantes leva premiação no valor de R$ 3.000. Professores também podem mandar seus textos. Quem participar concorrerá com outros docentes e a melhor redação ganha como premiação um notebook.



O vencedor será anunciado no dia 16 de novembro, com transmissão ao vivo pela DGABC TV, que pode ser acessada pelo site do jornal (www.dgabc.com.br).

O concurso é uma realização do Diário e da USCS, e tem patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais.