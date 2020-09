Roubo de cargas registra queda de 23%

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



10/09/2020 | 00:01



Roubo de cargas no Grande ABC teve redução de 23% de janeiro a julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da boa notícia, houve, em média, pelo menos um registro do crime nos seis primeiros meses de 2020, com 191 ocorrências, contra 249 de 2019, segundo informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública).



Os dados da região são parecidos com os da Capital, que também registrou redução de 20% no primeiro semestre de 2020 – foram 1.669 ocorrências, contra 2.091 de 2019.



Nos últimos seis anos, os números do primeiro semestre mostram bastante oscilação. Em 2018 foram 312 ocorrências do tipo nos primeiros seis meses do ano. Já em 2016 houve queda significativa dos casos, com 165, única vez em que a média diária foi inferior a um registro (confira os números na arte ao lado).



Especialista em segurança pública e privada, Jorge Lordello constata que a pandemia do novo coronavírus está associada diretamente com a redução nos índices, tanto na região quanto na Capital. “Tem relação direta, pois a pandemia alterou a rotina de todos e em todo lugar, mudando o dia a dia dos trabalhadores, mas também dos criminosos”, avalia. “Com comércios e indústrias no geral fechados, o acesso a esse tipo de crime ficou mais restrito, com menos veículos e pessoas nas ruas”, acrescenta Lordello.



Outro fator destacado pelo especialista é a inovação tecnológica no ramo, principalmente a empregada nos produtos transportados. “As empresas acabam trabalhando diariamente em ações preventivas, o que auxilia no momento de buscas por essas cargas. Tem uma infinidade de dispositivos implantados para transporte”, explica.



Ainda com base nos dados coletados junto à SSP, é possível observar que a cidade de São Bernardo apresenta maior incidência dessas ocorrências, isso porque os casos estão diretamente relacionados ao volume frequente do tráfego de caminhões no Grande ABC, principalmente pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) e Rodoanel. “Estes municípios que beiram as rodovias são afetados frequentemente por estas ocorrências, visto que é a principal rota de fuga dos ladrões. Diante disso, o trabalho de monitoramento e operações da parte dos policiais é fundamental”, observa Lordello.



Em agosto, a Polícia Militar conseguiu capturar dois bandidos que haviam roubado uma carga de cigarros. A perseguição aconteceu na Rodovia Anchieta, em São Bernardo. Os agentes faziam patrulhamento quando receberam informações, via rádio, de que dois homens haviam furtado a carga. Ao perceberem as características do veículo suspeito do roubo, conseguiram efetuar a prisão em flagrante.