Vazamento da Sabesp gera transtorno em São Bernardo

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



10/09/2020 | 00:01



Moradores dos bairros Assunção e Alves Dias, em São Bernardo, convivem há pelo menos três meses com vazamento de esgoto na Avenida Osvaldo Fregonezi, próximo ao trecho que dá acesso à Avenida José Odorizzi, na altura do número 2.471. A via foi entregue reformada pela Prefeitura em abril de 2019 e pouco depois começou a apresentar problemas na estrutura.



A equipe de reportagem do Diário foi até o endereço e constatou que o buraco formado na rua, além de grande, exala cheiro de enxofre, que pode ser sentido de longe. Moradores do entorno reclamam que o esgoto acumula mosquitos, além de se tornar apto para aglomeração de vírus e bactérias.

Um dos moradores que está incomodado é Mario Celso Rocco, 53 anos, que todos os dias sente o mau cheiro quando faz caminhada, mesmo com a máscara de proteção. Segundo o aposentado, só ele já abriu três chamados na Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), no entanto, não houve retorno.



“No último dia 3, ao passar pelo trecho, vi duas viaturas do departamento de trânsito. Questionei os agentes e eles me informaram que já tinham passado o problema para seus superiores e para a Sabesp. Mas até agora nada foi feito, e nem vemos funcionários da Sabesp por aqui”, relatou Rocco.



Revoltado, o morador do bairro Assunção afirma que, se preciso, levará os funcionários até o local exato. “A Sabesp solicita a numeração e endereço físico do local. Especifiquei onde está o problema, já que é em via pública. Posso levá-los até lá se não conseguirem identificar”, provocou, reclamando ainda das contas. “As tarifas da Sabesp foram reajustadas no último mês. Isso eles sabem fazer, mas resolver o buraco que está vazando, não. Até agora não fizeram absolutamente nada e não foi por falta de reclamação”, lamentou.



Cansada do caos, Karla Cristina do Prado Nascimento, 24, relatou que os moradores colocaram objetos no local para sinalizar o buraco, no intuito de evitar acidentes. A pedagoga mora um pouco distante do local e não sente o cheiro, mas fica preocupada com o acúmulo de esgoto no bairro. “Como a obra foi concluída há pouco tempo, espero que arrumem a via o quanto antes”, pontuou a moradora do bairro Assunção.



A população também reclama que a Prefeitura não toma providências. Embora o problema tenha de ser resolvido pela Sabesp, moradores acreditam que a administração municipal deveria intervir, principalmente porque a cratera formada no asfalto atrapalha o trânsito.

Questionada, a Prefeitura informou que já acionou a Sabesp para execução dos reparos na rede obstruída que tem causado o vazamento no local.



A Sabesp, por sua vez, informou que enviou ontem uma equipe ao local para realizar vistoria técnica e avaliar quais procedimentos serão necessários para realização dos trabalhos. Em nota, a estatal prometeu que o reparo será executado na manhã de hoje.