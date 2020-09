Ailton sustenta Aidan como vice: ‘As pessoas irão às ruas por ele’

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/09/2020 | 00:01



Pré-candidato do PSB à Prefeitura de Santo André, o ex-vereador Ailton Lima assegurou que quer manter o ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos) como vice em sua chapa e avaliou que toda história de superação do político – que ficou internado quase três meses, parte desse período na UTI, por causa da Covid-19 – vai mobilizar os aliados do ex-chefe do Executivo na campanha de rua.

Aidan foi internado no Hospital Christóvão da Gama em maio, após diagnóstico de Covid-19. Dias depois, com o agravamento do quadro, precisou ser entubado. A alta hospitalar só veio no fim de agosto. O ex-prefeito, entretanto, precisa seguir com o tratamento de saúde e avisou que dificilmente irá para as ruas pedir voto – em entrevista ao jornal Repórter Diário na segunda-feira, declarou que dependeria de Ailton sua manutenção na chapa.

“Fizemos a composição em setembro, anunciamos em fevereiro. E, ali, para mim, foi uma conversa única e ficou acertado. Bastou, para mim está valendo. Quem me conhece sabe da minha dificuldade em descumprir acordo. Não faço e não tenho motivo para fazer”, disse Ailton, em visita ao Diário.

Para o pré-prefeiturável, Aidan agrega mesmo fazendo campanha de casa, utilizando as redes sociais. “Ele tem imagem consolidada junto ao eleitorado, é muito conhecido na cidade, com muita gente gostando dele. Além disso, por tudo que ele passou, pela dor que ele passou, cria-se um ambiente nas pessoas que gostam dele de elas irem às ruas para ajudar”, considerou o socialista, que deve se reunir com Aidan até amanhã para bater o martelo – a convenção está marcada para segunda-feira.

Sobre a condenação do aliado no escândalo do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), Ailton avaliou que não há impedimento jurídico e que Aidan reverterá a punição – de 20 anos de prisão – em outras instâncias. “Não há materialidade de prova, foi uma decisão monocrática. Quem conhece o processo sabe que foi mais no disse me disse. Ele vai reverter.”

Ex-aliado do prefeito Paulo Serra (PSDB), Ailton rechaçou tese que circula no meio político de que é possível a eleição terminar no primeiro turno. “Quem fala isso vive em Neverland, acreditando no Peter Pan, que é quem comanda a cidade atualmente”, disparou, em alusão ao tucano. “Não há arrependimento (Ailton apoiou Paulo Serra no segundo turno em 2016, depois foi secretário de Desenvolvimento Econômico até 2018). Há frustração, tristeza, de ver que não era um governo que pensava no avanço de Santo André. Pensava só na perfumaria. Apostei na dúvida em 2016, que hoje virou uma realidade muito ruim”, emendou o socialista, declarando ver que o governo de Paulo Serra é uma continuidade da gestão do ex-prefeito Carlos Grana (PT). “Até porque a cúpula toda do PT está perto deste governo. Sou a oposição.”

O ex-vereador argumentou que levará às ruas o tema de desenvolvimento econômico pós-pandemia, com auxílio aos pequenos e médios comerciantes da cidade, baseando, inicialmente, no enxugamento da máquina e redirecionamento de verba. “Vou cortar 50% dos comissionados e estancar a autopromoção com verba pública. Fazer um governo que goste de gente”, apontou.