Ex-prefeito de São Caetano, Dall'Anese morre aos 86 anos

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



09/09/2020 | 21:53



Prefeito de São Caetano entre 1993 e 1996, Antônio José Dall''Anese morreu nesta quarta-feira, aos 86 anos, por complicações do Mal de Alzheimer. Velório e enterro estão marcados para esta quinta-feira, ainda sem horário definido e com restrição de visitação por causa dos novos protocolos da pandemia de Covid-19.

Dall''Anese estava internado desde sexta-feira no Hospital Beneficência Portuguesa em São Caetano, por complicações do Mal de Alzheimer.

Vereador da cidade nos anos 1970 e 1980 – inclusive presidente da Câmara –, Dall''Anese sucedeu e foi sucedido por Luiz Olinto Tortorello (morto em 2004). Estava afastado da política há décadas e sua última movimentação de bastidores aconteceu em 2012, quando, à época, o hoje prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) apostou na candidatura de Regina Maura Zetone à Prefeitura – ela foi superada por Paulo Pinheiro (DEM).

Após presidir a Câmara no biênio 1975-1976, Dall''Anese voltou ao ápice da política de São Caetano em 1982, ao regressar à Câmara, e em 1988, ao renovar o mandato. Em 1992, no processo de sucessão de Tortorello, ganhou a disputa interna pela candidatura tendo um padrinho de peso: o também ex-prefeito Hermógenes Walter Braido. Pelo PTB, venceu aquele pleito com 46.263 votos, superando Moacyr Rodrigues (PSDB, 21.853) e o hoje deputado federal Ivan Valente (ex-PT, atual Psol, com 16.724). Seu vice era Iliomar Darronqui (PL).

Em 1998, concorreu, pelo PSDB, a deputado estadual e recebeu 14.471 votos. Em 2000, foi vice na chapa encabeçada por Cláudio Demambro (então no PSDB). Juntos receberam 4.983 votos, ficaram na terceira colocação – atrás de Tortorello (63.509 adesões) e Jair Meneguelli (PT, 12.250).



Em uma das últimas entrevistas ao Diário, em 2008, Dall''Anese reconheceu que seu tempo havia passado e fez crítica à falta de interesse pela política. "Acho que é da própria vida. A juventude hoje está mais esclarecida. Se o brasileiro fosse interessado na política como é pelo futebol, esse País seria o maior do mundo.”

Sua gestão ficou marcada pela criação da Festa Italiana, em 1993, no bairro Fundação, um dos eventos mais tradicionais da cidade. “Meu pai foi um grande homem, um grande prefeito. Vai fazer falta”, disse Janete Dall''Anese, uma das filhas do ex-prefeito. O político era viúvo de Ida Martha, que morreu em novembro de 2017. Do casamento com Martha nasceram, além de Janete, Renato (que morreu em 2007, vítima de câncer) e Luiz. Era avô de Bruno, Ana Júlia e Ana Beatriz.

“É com muita tristeza que nos despedimos do sempre prefeito de São Caetano, Antônio José Dall''Anese, que faleceu no dia de hoje. Dall''Anese teve uma vida pública longínqua, comandando São Caetano no período de 1993 a 1996, e foi em sua gestão a primeira edição da tradicional Festa Italiana, em 1993. Meus sinceros sentimentos para toda a família. São Caetano está de luto”, declarou Auricchio, em suas redes sociais.

O presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB), também manifestou condolências. “Com certeza perdemos uma referência política. Um ser humano sem precedentes reconhecido por todos que tiveram a oportunidade de estar ao seu lado. Nossas condolências para todos os familiares, amigos e população de São Caetano pela perda incalculável. Descanse em paz.”