Casal é preso em São Bernardo por tráfico de drogas

Do Dgabc.com.br



09/09/2020 | 21:49



Nesta quarta-feira (9), durante patrulhamento especializado no município de São Bernardo, equipe do 6º Batalhão de Ações Especiais prenderam um casal com grande quantidade de drogas. A equipe desconfiou da atitude dos dois, que demonstraram certo nervosismo. Durante a abordagem e busca pessoal foi localizado, dentro de uma mochila, algumas sacolas contendo diversas invólucros de maconha e cocaína, além de anotações referente à contabilidade do trafico.

Questionado, o homem afirmou que era responsável pelo abastecimento de drogas na região, informando o local onde armazenava mais substâncias. Em casa no Jardim das Orquídeas foram encontradas diversas sacolas com entorpecentes e a quantia de R$ 1.230 em dinheiro, sendo apreendido 3.165 invólucros de cocaína e 1.337 de maconha. O casal foi encaminhado ao 8º Distrito Policia de São Bernardo.