O ápice da gripe espanhola

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/09/2020 | 00:01



A edição de 15 de novembro de 1918 do jornal <CF160>O Estado de S. Paulo</CF> traz um gráfico focalizando a trajetória da gripe em três centros: São Paulo, Santos e Rio de Janeiro.

Junto ao gráfico, o texto do presidente da Associação Brasileira de Escoteiros, José Carlos de Macedo Soares, que vai sintetizado a seguir.

Expressões usadas há pouco mais de 100 anos batem com termos que hoje são lidos na cobertura mundial do novo coronavírus.

Cruzes azuis e vermelhas

Texto: José Carlos de Macedo Soares

Acompanhando-se o traçado das curvas da epidemia reinante, verifica-se a rapidez da sua marcha ascendente e em seguida uma queda brusca e contínua, sem o planalto tão comum nas curvas das demais epidemias, mostrando que o seu declínio é tão rápido quanto a sua irrupção.

Verifica-se que o ápice da curva foi atingido no Rio de Janeiro, em Santos e São Paulo no 15º dia a partir das primeiras notificações.

Ressalta ainda a impressão de que o ciclo epidêmico não deve exceder de cinco semanas. Nestas condições não seria de admirar se no fim da próxima semana ver-se arreadas de vez as cruzes azuis e vermelhas que iluminam o campo branco das bandeiras e braçais, portadores de tantos socorros os enfermos e necessitados, e também testemunhos de alguma altruística solidariedade humana.

Nota – Na verdade, diagnosticada em março de 1918 nos Estados Unidos, a gripe espanhola avançou 1919 adiante, chegando a registrar casos em 1920. São imprecisos os números de vítimas, variando os dados entre 50 milhões e 100 milhões de mortes. No Brasil, são citados 35 mil óbitos, entre eles o do presidente da República, Rodrigues Alves.

Diário há meio século

Quinta-feira, 10 de setembro de 1970 – ano 13, edição 1330

Manchete – São Paulo FC campeão, é a vitória após 13 anos. O título foi obtido em Campinas, com os tricolores vencendo o Guarani por 2 a 1 e sendo beneficiados pela derrota do Corinthians por 1 a 0 diante da Portuguesa de Desportos.

Crônica – Jorge Alvinegro escrevia: “Destino ingrato, botar faixa nos tricolores”.

Nota – Jorge Alvinegro, corintiano fanático, era um dos vários pseudônimos do jornalista Fausto Polesi, editor-chefe e diretor de Redação do Diário.

Campeão por antecipação em 1970, o São Paulo teria como compromisso seguinte justamente o Corinthians do Dr. Fausto.

RIbeirão Pires – Informava a Justiça Eleitoral da Comarca de Ribeirão Pires: “O número de eleitores aptos a votar nas eleições de 15 de novembro de 1970 é de 12.361, sendo 10.234 em Ribeirão Pires e 2.127 em Rio Grande da Serra”.

Em 10 de setembro de...

1915 – Sancionada a lei municipal nº 188, que torna expressamente proibida a criação de porcos dentro dos perímetros urbanos dos distritos de paz e povoações existentes em São Bernardo (hoje Grande ABC).

1920 – Instalada a Caixa Escolar do 1º Grupo de Santo André, destinada a auxiliar os alunos pobres. O ato foi assistido por várias autoridades.

Verificados casos de varíola na Estação do Pilar. O primeiro caso foi precedente de Santos.

Nota – Pilar, antigo nome do atual município de Mauá.

Vinda de Catanduva, é designada para a Primeira Escola de Ribeirão Pires a professora Aronilda Pellegrini.

1955 – Fundado o União FC, do bairro Planalto, em São Bernardo.

1970 – Coronel Tércio Veras empossado no comando da 4ª Circunscrição do Serviço Militar, que abrange o Grande ABC, com delegacia regional em Santo André.

1975 – Fundado o Corpo de Patrulheiras Mirins de Santo André, por iniciativa do Lions Clube.

1985 – Lojas Americanas inaugura a filial de São Bernardo, a maior do grupo. Fica na Rua Marechal Deodoro, no espaço da antiga Cooperativa de Móveis São Bernardo.

Nota – A unidade, na Rua Marechal Deodoro, em frente à Praça Lauro Gomes, ocupa endereço da primeira cooperativa de móveis de São Bernardo, surgida de uma greve dos trabalhadores em 1934.

Hoje

Dia Mundial de Prevenção do Suicídio

Santo do Dia

Nicolau de Tolentino. Italiano. Pertenceu à Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Faleceu no seu país em 1305.

Município Paulista

Hoje é o aniversário de Sud Menucci. Emancipou-se de Pereira Barreto em 1959. O nome homenageia o jornalista e professor paulista Sud Menucci (1892-1948).