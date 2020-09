Wellington Paulista faz de pênalti e Fortaleza se reabilita em cima do Sport

09/09/2020 | 20:06



O Fortaleza voltou a vencer após duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time cearense bateu o Sport, por 1 a 0, na Arena Castelão, pela nona rodada. Wellington Paulista, de pênalti, fez o único gol da partida.

O resultado positivo colocou o Fortaleza próximo à zona de classificação à Copa Libertadores, no provisório sétimo lugar com 11 pontos, dois a menos do que o G-6. O Sport, que vinha de duas vitórias seguidas, parou na 11ª colocação, com dez pontos, dois acima da zona do rebaixamento.

Jogadores de Fortaleza e Sport ficaram alguns segundos parados e de braços cruzados após o apito inicial em protesto à violência registrada no treino do Figueirense no último sábado.

Quando a bola rolou, o Fortaleza tomou conta das ações. Aos 3 minutos, Wellington Paulista chutou firme e rasteiro e a bola raspou a trave. Aos 18, Tinga recebeu do atacante tricolor e encheu o pé, acertando a trave do goleiro Luan Polli.

O Fortaleza manteve a pressão no segundo tempo. Aos 6, Romarinho foi derrubado por Luciano Juba na área. Na cobrança de pênalti, Wellington Paulista bateu firme e marcou. Luan Polli chegou na bola, mas não conseguiu a defesa.

Só aos 19 minutos o Sport criou sua primeira chance. Bruninho cobrou bem a falta e acertou a trave dos mandantes. Aos 42 minutos, Luciano Juba acertou o travessão de Felipe Alves em cobrança de falta. A reação, porém, parou por aí. O Fortaleza esfriou a partida e garantiu os três pontos.

Na 10ª rodada, o Sport visitará o Palmeiras no domingo, às 19h45, no Allianz Parque, em São Paulo. O Fortaleza, enquanto isso, estará em Porto Alegre para encarar o Grêmio na Arena, no mesmo dia, mas às 16 horas.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 1 x 0 SPORT

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga (Gabriel Dias), Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe (Ronald), Juninho e Romarinho; David (Marlon), Wellington Paulista (Tiago Orobó) e Osvaldo (Yuri César). Técnico: Rogério Ceni.

SPORT - Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Luciano Juba; Ronaldo Henrique (Jonatan Gomez), Betinho e Ricardinho; Marquinhos (Lucas Venuto), Elton e Leandro Barcia (Hernane). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Wellington Paulista (pênalti), aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Romarinho, Quintero, David e Ronald (Fortaleza); Betinho (Sport).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).