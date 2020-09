09/09/2020 | 19:46



Incêndios atingem há cinco dias áreas de mata nos municípios de Águas da Prata e São João da Boa Vista. No aeroporto desta cidade, a Defesa Civil e os bombeiros instalaram uma base operacional para combater o fogo, com dois helicópteros Águia que auxiliam as equipes em terra.

Os helicópteros e um avião agrícola tentam combater o fogo. Na área, há cerca de 40 voluntários da região, entre membros da Defesa Civil dos municípios e funcionários das prefeituras.

A atriz Giovanna Lancellotti, que está em São João da Boa Vista, postou um vídeo do fogo em seu perfil oficial do Twitter. "Precisamos de aeronaves equipadas pra combater o fogo! preciso de ajuda URGENTE", escreveu a atriz.