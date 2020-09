Bahia confirma a contratação do técnico Mano Menezes

09/09/2020 | 19:37



O Bahia confirmou nesta quarta-feira a contratação do técnico Mano Menezes. O treinador de 58 anos assinou contrato até o final de 2021. Ele chega para substituir Roger Machado, demitido na semana passada após a derrota da equipe para Flamengo.

Em nota, o clube afirma que Mano já acompanhará o jogo desta quinta-feira, comandado pelo interino Cláudio Prates, contra o Grêmio, no estádio de Pituaçu, e iniciará os trabalhos com o elenco na sexta-feira, no CT Evaristo de Macedo.

"A construção de um clube mais forte é um desafio diário e coletivo. Vamos a um novo ciclo, seguindo com pés no chão e cabeça nas estrelas. Mano Menezes, seja bem-vindo ao Bahia. O futebol do Nordeste cresce com a sua chegada. Obrigado pela confiança", disse o presidente Guilherme Bellintani em sua conta no Twitter.

Mano está sem clube desde o fim de 2019, quando deixou a equipe do Palmeiras. Em seu currículo, o treinador também acumula passagens pela seleção brasileira, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, entre outros.