Guarani prevê jogo de paciência contra rival gaúcho para encerrar jejum em casa

09/09/2020 | 19:16



O Guarani sabe que vai precisar de muita paciência na manhã do próximo sábado para furar a "retranca" do Brasil de Pelotas e conquistar a sua primeira vitória como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. Aé o momento, o time campineiro fez quatro jogos no Brinco de Ouro da Princesa e somou apenas um ponto. Isso faz com que seja o pior mandante do campeonato ao lado do Oeste.

"O Brasil de Pelotas é uma equipe extremamente difícil, que marca bastante, muito aguerrida. Vai ser um jogo onde vamos ter que ter muita paciência para furar o bloqueio criado por eles", disse o meia Murilo Rangel, que fez sua estreia no último final de semana.

A última vitória bugrina no Brinco de Ouro da Princesa foi no dérbi campineiro sobre a Ponte Preta, por 3 a 2, no dia 16 de março. Depois da paralisação do Paulistão, o Guarani perdeu para São Paulo e empatou com o Ituano em Santos e Barueri, respectivamente, já que Campinas não podia receber jogos por conta da pandemia.

Assim que a cidade foi liberada, o Guarani recebeu Cruzeiro, Paraná, Náutico e Oeste pela Série B do Brasileiro, perdendo para os três primeiros e empatando com o adversário paulista. Em todas as ocasiões o time saiu na frente do placar.

Depois da vitória sobre o Operário, por 2 a 1, em Ponta Grossa, no último sábado, o Guarani deixou a zona de rebaixamento, mas ainda está perto, na 14ª colocação, com sete pontos, dois a mais que o Cruzeiro, 17º colocado.