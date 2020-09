João Avamileno acerta nora de vice na chapa

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



09/09/2020 | 18:48



Pré-candidato ao Paço de Santo André, o ex-prefeito João Avamileno (SD) acertou com a cúpula do Solidariedade o nome de Melissa Manfrinato (SD), uma de suas noras, como vice na chapa pura majoritária. A composição será formalizada amanhã, em convenção partidária marcada para homologar o projeto da sigla, que vai participar na disputa municipal, assim como em 2016, sem outras legendas no arco de alianças. Mulher de Fabricio Avamileno, Melissa, 43 anos, é médica ortopedista e irá postular cargo eletivo pela primeira vez.

“Ela aceitou entrar (no processo), está filiada ao SD desde o fim do ano passado e tem atuação, além da medicina, na área social. É de total confiança. Buscávamos uma mulher para fazer a composição e afunilou ao nome da Melissa”, pontuou Avamileno, ao acrescentar que outro quadro cogitado era de Tatiana Firmino, filha do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Martinha, mandatário local do SD. “Foi discutida a possibilidade, mas ela avaliou que era melhor ficar de fora e apenas dar apoio. Talvez, futuramente”, emendou.

Avamileno governou a cidade entre 2002 – com a morte de Celso Daniel - e 2008, à época pelo PT. A chapa pura com o ex-petista e uma mulher de vice reedita fórmula utilizada em 2004, a última campanha vitoriosa do ex-prefeito. Ele teve a ex-vereadora Ivete Garcia como número dois de chapa. A candidatura venceu a empreitada acirrada no segundo turno, com 203,3 mil votos (53,48%), contra a dupla Newton Brandão e Duílio Pisaneschi, que registrou 176,8 mil sufrágios (46,52%), na oportunidade.

O ex-prefeito pontuou que a escolha de representante do sexo feminino complementa a chapa, principalmente em momento de mobilização das mulheres por mais espaço em todos os setores da sociedade, inclusive na política. “Considero que é fundamental, e concordo com essa luta. Em Santo André, a maioria da população é mulher. Já tivemos a Ivete como vice, com resultado significativo, em especial no Centro expandido. Não ganhamos (nesta região), mas a votação foi expressiva (na ocasião).”

O perfil da chapa do SD já estava encaminhado internamente, contudo, havia dificuldade para definir o nome. A chapa proporcional do SD tem três mulheres – e dez homens. Martinha considerou que outro aspecto importante é conjunção com segmento diferente do apresentado por Avamileno, aliado de movimento sindical desde o início dos anos 1980. “Ele tem origem operária, metalúrgico. Formação com outro setor da sociedade, fora do sindicalismo, é interessante (para somar).”

Avamileno sustentou que a corrida eleitoral, a partir de outubro, será de “muita raça e sem recursos” financeiros, além de diferenciada em decorrência da pandemia. “É campanha pé na rua, carro de som e vender o peixe do meu passado, que é significativo, com investimento em infraestrutura e olhar social. O projeto é imprimir governo democrático, popular e participativo, abrindo para que todos os segmentos da sociedade possam discutir os problemas da cidade, visando melhor qualidade de vida, emprego e renda.”