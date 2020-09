Youtuber perde 10 anos de memórias após crise de ansiedade: Decidi seguir em frente

09/09/2020 | 18:10



O youtuber Biel, do canal Tuy e Biel, onde um casal fala sobre amor não-monogâmico - e sexo também - comemorou um milhão de inscritos recentemente, mas... sem lembrar de nada!

Os dois vem relatando no canal que, após uma forte crise de ansiedade em julho de 2020, ele perdeu de 10 a 15 anos de memórias, e não se lembra nem da própria esposa, que relatou:

- Os exames neurológicos não deram nada. Não tem nada fisicamente no cérebro. (...) Ele foi diagnosticado com amnésia dissociativa. Seu cérebro viveu uma situação tão pesada que decide falar: não quero mais, quero voltar pra época em que tudo estava bem. O Biel voltou 10, 12, 15 anos atrás. Ele lembra da época, dos amigos da época, mas apagou eu, o canal...

Ela contou como será o tratamento de Biel:

- Ele vai fazer terapia e tomar um remédio com um psiquiatra. As memórias estão voltando muito lentamente e confusas. É muito complicado lidar com isso.

Já o próprio contou que não vai mais se forçar a reacender suas memórias:

- Tenho procurado pessoas que estão igual a mim, e tem bastante gente que passa por isso. (...) Aqui na minha vida está tudo certo, tranquilo, tenho privilégios de gente em volta, carinho, tempo para esperar as coisas voltarem... Não quero mais lembrar, não que não me importe meu passado, mas estava preso nele. Passei 20 dias me forçando a lembrar, preocupado com isso, com a Tuy, com vocês, o canal, colocando uma pressa e ansiedade nisso, que só me deixava mal e angustiado. (...) Decidi seguir em frente.

Na internet, o caso está sendo muito comentado:

Eu tive crises de ansiedade fortes que resultavam em perda de memória e ouvi dizer que era manipulação. Agora surge o caso do Biel do canal Tuy e Biel relatando que ele perdeu 10, 15 anos da memória depois de uma crise de ansiedade forte. A ansiedade te faz de brinquedo.

O Biel tinha um rolê bem conturbado com ansiedade, mas ele sempre se tratou e a Tuy sempre do lado dele. Até agora eles não sabem qual foi o gatilho, mas velho, quebra o coração ver esse tipo de coisa. Isso que ele tinha acompanhamento, imagina quem não tem?