Fontes apontam descaso dos filhos de Vanusa com a mãe: - Mulher cheia de escaras, sem dentes, magra

09/09/2020 | 17:10



Duas pessoas afirmaram, em entrevista ao colunista Leo Dias, que a cantora Vanusa não está tão debilitada quanto alega o filho dela, Rafael Vannucci. A primeira fonte, que não quis ser identificada por medo de represálias, deu a entender que Vanusa sofria maus tratos nas mãos dos filhos.

- Tudo o que o filho está falando é mentira. Essa mulher entrou debilitada no hospital. As enfermeiras colocaram músicas para ela cantar, ela cantou as músicas dela. Não é bem assim, não. Qual clínica que ela estava? A irmã [de Vanucci] está pedindo 150 mil reais para pagar uma clínica para ela. Essa mulher deu entrada em uma UPA, um pronto socorro público de Santos. Mulher cheia de escaras, sem dentes, magra. Uma pessoa com escaras é porque não está sendo bem tratada. A Amanda [filha dela] foi lá quando o médico deu alta, mas a Amanda disse que não poderia levar ela pra casa. Ele, o filho dela, diz que o plano de saúde não cobre o atendimento? Como isso? Isto é mentira!

A informante ainda se mostrou indignada com toda a situação.

- O filho dela com aquela cara de pau, dizer que ficou triste de ver a mãe dele aquele jeito. Com o dinheiro que ele ganha, ele põe a mãe dele numa clínica. Estamos em uma fase de uma pandemia terrível, ainda coloca uma mulher debilitada, cheia de escaras, em um pronto-socorro público. Isso é um absurdo!

A segunda pessoa, que também quis manter sua identidade em segredo, alegou que Rafael colocou a mãe em isolamento para que ela não tenha contato com ninguém que possa divulgar o seu real estado na internet.

- O próprio filho colocou ela em isolamento para dificultar fotografarem ela, para não verem o estado que ela está. Ela não está com nenhuma doença contagiosa. [Vanucci] Está com medo agora, né, da repercussão que está tendo. Agora vem com esse papinho de preservar a imagem, que não quer chocar os fãs, esses papinhos furados. Só que a realidade é outra. Ela não precisava nem estar no hospital. E na UPA já queriam dar alta, mas a filha forçou ela a ficar dentro do hospital. E agora não deixam divulgar o boletim médico. Por que? Porque o tratamento dela era para ser feito em casa. A mulher está bem. Bem assim, que consegue ter tratamento em casa. Mas ela está debilitada.

Esta outra fonte ainda esclareceu a chegada de Vanusa à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

- O que foi passado é que ela chegou em estado crítico na UPA, junto com a filha. Não sei se ela estava com a filha em tratamento em casa, piorou, foi levada para a UPA... A filha se negou a levar ela para casa. Então o que dá a entender pelo caso da Vanusa, é abandono afetivo. Os filhos não querem cuidar, querem largar em uma clínica ou dentro do hospital. E esse Rafael aí não tem tempo para nada. E agora ele está fazendo de tudo para não divulgarem nada. Mas a história está muito mal contada.