Filha de Fernando Zor confirma comentários da mãe sobre cantor ser pai ausente: Sempre foi e sempre será

09/09/2020 | 16:10



Aline Oliveira, ex de Fernando Zor, desabafou em suas redes sociais e revelou que o sertanejo não é um pai presente para a filha dos dois, Kamily, de 18 anos de idade. Após a repercussão dos comentários feitos por Aline, a própria Kamily veio à público abrir o jogo sobre o assunto.

Em seu Instagram Stories, Kamily publicou uma nota dizendo que não gostaria de falar a respeito, mas por conta das críticas que vem recebendo, achou que era hora de expor seu lado da história. A garota, então, confirmou o comentário da mãe, e disse que Fernando não é presente em sua vida.

Meu pai é um cara muito bom, é minha inspiração em muitos aspectos. Mas como todos nós, ele tem defeitos, e muitos deles afetam diretamente a mim, como ser um pai ausente e pouco atencioso (quem vive isso, me entende), ele sempre foi e sempre será assim, é uma coisa que infelizmente eu já estou acostumada. Mas estar acostumada não significa que às vezes ainda não dói. Mas hoje, com mais maturidade, consigo ver que são as dificuldades da minha vida, cada um tem a sua e essa é a minha.

Ela continuou, dizendo que Fernando sempre foi responsável e a ajudou financeiramente, apesar de não ser tão presente em sua vida. Ela também disse que o sertanejo não a apoia em seus projetos, e que por isso Kamily está trabalhando para se tornar independente o quanto antes.

Meu pai é um cara responsável, nunca me deixou faltar nada e por isso sou eternamente grata. Faz dois anos que já venho ganhando meu próprio dinheirinho, mesmo sem ter o apoio dele em relação aos meus projetos pessoais, trabalho por escolha própria, porque eu não quero depender de ajuda financeira dele para sempre (mesmo sendo direito meu como filha). Na real, quanto antes eu conseguir ser independente, melhor pra mim. O dinheiro não está em pauta nessa conversa, como muitos pensam. Sobre o que minha mãe se pronunciou nos stories dela, foi sobre a ausência paterna, e quem tem mais propriedade para falar a respeito sou eu, porque vem acontecendo comigo há 18 anos.

Ela ainda rebateu alguns dos comentários que recebeu em suas redes sociais, de internautas dizendo que Fernando era sim um pai presente, já que sempre mostrava que estava com a filha em seus stories e posts.

Ontem eu li muito dessas frases: Ele é ausente? Não é isso que eu vejo nos stories e posts do Instagram. As fotos posadas no Instagram não significam nada, e acho que já está na hora da gente aprender que na internet a gente só mostra o que quer, né? E isso não se aplica só a mim.

Kamily finalizou dizendo que, pelo bem de sua saúde mental, iria bloquear quem a atacasse em suas redes sociais. Até agora, Fernando - que terminou recentemente sue namoro com Maiara - ainda não se pronunciou sobre o assunto.