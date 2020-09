Cantora Shakira teria sonegado R$ 90 milhões na Espanha e seria dona de 14 empresas fantasmas

09/09/2020 | 15:10



Shakira continua enfrentando acusações de sonegação de impostos. A cantora foi acusada, pelas autoridades espanholas, de fraude fiscal em 2019, e conforme a investigação prossegue, mais informações contra a cantora são reveladas. Agora, de acordo com o jornal El País, Shakira estaria devendo 14 milhões e 500 mil euros em impostos para a Espanha, o equivalente a 90 milhões de reais!

Além disso, a investigação descobriu que Shakira possui 14 empresas fantasmas - sem funcionários ou materiais - em paraísos fiscais, como Ilhas Cayman e Ilhas Virgens. Segundo a publicação, Shakira usaria estas empresas para esconder parte de sua fortuna, e não ser obrigada a declarar o dinheiro para as autoridades espanholas.

Um dos exemplos do uso destas empresas fantasmas ocorreu quando Shakira cedeu os seus direitos de imagem para uma das empresas por apenas um dólar. Em outra ocasião, ela teria pago apenas 2% dos lucros de sua turnê Sale el Sol para as autoridades de Luxemburgo - outro paraíso fiscal. O resto do dinheiro teria sido desviado para as Ilhas Virgens, depois Ilhas Cayman, e só depois disso para o bolso da cantora.

Durante um dos julgamentos, Shakira chegou a dizer que não vive na Espanha, e portanto não teria a necessidade de pagar os impostos. No entanto, a reportagem do El Pais prova que a cantora passa mais da metade do ano no país, onde mora com o jogador Gerard Piqué e os dois filhos, Milan e Sasha.