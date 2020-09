Giovanna Lancellotti mostra forte incêndio que acontece há dias em sua cidade e ameaça expor pessoa: - Você sabe o tamanho do estrago que você fez

09/09/2020 | 15:10



Giovanna Lancellotti usou suas redes sociais para continuar a mostrar um grave problema que está acontecendo em São João da Boa Vista, onde ela mora. A atriz postou uma sequência de vídeos em seu Stories para explicar que, há mais de uma semana, a região está sob um forte incêndio - que ela acredita ter sido causado por uma pessoa. Primeiro, ela explica:

- Boa noite, pessoal. Eu vim aqui dar notícias sobre o que está acontecendo em São João da Boa Vista, os incêndios. Tem muita gente da região me mandando mensagem, mandando fotos, me pedindo ajuda. Eu realmente adoraria poder ajudar, mas eu também tô implorando essa ajuda. E vocês podem ter certeza que tudo o que está ao meu alcance eu estou fazendo. Com quem eu posso falar eu estou falando, o que eu posso ajudar a divulgar e a ajudar a mobilizar aqui na cidade, na região, eu também estou fazendo. Mas realmente tem coisas que fogem do nosso controle.

Depois, disse:

- Só para situar o que está acontecendo. Estão acontecendo dois incêndios bem grandes, simultaneamente. Um é na Serra da Mantiqueira, ali perto do nosso sítio. E o outro é em Águas da Prata, que é na cidade vizinha. E esse ele é até prioridade porque ele é um parque estadual e é um parque que tem muitos animais. E o fogo de lá tá muito alto. Ambos também estão pegando fogo há oito dias. Incêndio já de uma semana. E o que acontece: aqui na região a gente conseguiu um helicóptero-águia que é esses para jogar água. É a única coisa que consegue conter esse incêndio. E esse avião tá sendo destinado a Águas da Prata, por ser prioridade. Então a Serra da Paulista, até agora, a gente não conseguiu fazer nada. Os bombeiros tão dando o melhor deles, eu quero até novamente agradecer os bombeiros. (...) Eles também estão de mãos atadas, porque o caminhão deles não entra ali na mata fechada, disse, acrescentando que as mangueiras só alcançam 50 metros e 10 quilômetros de mata já foram perdidas.

A atriz ainda acrescentou:

- Eu já recebi imagens de animais mortos do lado do sítio... ai, gente, olha, eu tô há três dias exausta. Isso está me consumindo em um grau. É tão triste você ver isso tão de perto. Eu nunca tinha visto um incêndio tão de perto na mata. É muito triste. É desesperador. E você se sente impotente, incapaz. É horrível. Eu tô realmente no meu limite.

Por fim, ela ameaçou denunciar a pessoa que ela acredita ter feito isso. Ela seria a terceira pessoa a denunciar:

- Você sabe o tamanho do estrago que você fez para limpar o seu terreninho. E que não é a primeira vez que você faz isso. Mas vai ser a última, disse.