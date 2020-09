Neymar curte vídeo que mostra ele e Bruna Marquezine se beijando e fãs comemoram: Brumar vive!

09/09/2020 | 14:10



Será que não são apenas os fãs que tem saudades de Brumar (nome como era chamado o romance entre Bruna Marquezine e Neymar Jr.)? Na última terça-feira, dia 8, um fã clube de Neymar Jr. postou em sua página do Instagram um vídeo antigo do casal se beijando em uma festa, e marcou os perfis do jogador e da atriz na postagem. Até aí, tudo normal certo? Acontece que, entre as mais de duas mil curtidas do vídeo, está o like de ninguém menos que o próprio Neymar!

A página restringiu os comentários e a visualização dos likes do post, mas na noite de terça postou um vídeo mostrando os perfis que haviam curtido o vídeo, e mostrando que a conta verificada do jogador, que testou positivo para o novo coronavírus, estava presente. Na bio da página, inclusive, é possível ver a mensagem Notado por Neymar Jr.

Os fãs, é claro, foram à loucura e comemoraram a situação no Twitter:

E o Neymar que curtiu um vídeo de Brumar hoje. Meu Deus, comentou um internauta;

Brumar vive!, comemorou outro;

Brumar vem aí trazendo a cura do coronavírus, brincou um terceiro;

Perdão? Meu Brumar tá vivo, é isso mesmo? Já pode comemorar?, desabafou uma internauta.