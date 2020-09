Luana Piovani posta fotos de seu aniversário de 44 anos e fala sobre sua trajetória de vida: Tanto motivo pra agradecer e celebrar

09/09/2020 | 13:10



Luana Piovani comemorou seus 44 anos de idade no dia 28 de agosto, e desde então havia postado poucas fotos da comemoração, mostrando principalmente a si mesma e ao look que havia escolhido - um vestido de alcinhas rosa claro. No entanto, nesta quarta-feira, dia 9, a musa decidiu compartilhar com os seguidores mais cliques de sua festa:

Eu sei que tá confuso o feed, mas é que são muitas emoções. Voltando ao niver e a pedidos mais algumas fotos da minha festinha!

Nas imagens, é possível ver que a festa de Luana contou com uma decoração em tons de dourado, prata e branco, balões, naked cake e um jantar entre amigos, além de muito champanhe. De acordo com a localização que a Lua marcou nos cliques, a comemoração ocorreu no restaurante e pizzaria Oh! Sorte, localizado em Lisboa, em Portugal, onde a atriz mora atualmente com os três filhos. Além disso, como já havia sido possível notar em cliques anteriores, haviam alguns itens estilizados com o nome da musa, como uma baldes de gelo para bebidas e balões, nos quais era possível ler Feliz Aniversário, Lua escrito em inglês.

Na legenda da galeria, Luana ainda falou sobre sua trajetória de vida em um textinho bem reflexivo, e deixou uma mensagem para os seguidores:

Gente, 44 anos! Pensem! Trabalho desde os 14, fiquei famosa aos 16, saí de casa aos 19 e posso afirmar: a gente leva da vida a vida que a gente leva!! Então se liga na missão, ache seu amor próprio e a felicidade das pequenas coisas! Eu sou muito feliz e muito grata a Deus e a vida por tudo!!

Em outra foto divulgada pela atriz, ela revelou que foram nada menos que três dias de festa - uma comemoração à altura da aniversariante:

Três dias de festa, tanto motivo pra agradecer e celebrar, tanto amor multiplicado e objetivo conquistado. Vem ni mim 44, que o turbo tá ligado.