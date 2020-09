Flick confirma Perisic fora do Bayern e acredita que Thiago Alcântara pode ficar

09/09/2020 | 12:11



Atual detentor do título da Liga dos Campeões da Europa, o Bayern de Munique retornou aos treinamentos nesta semana com mais novidades para a temporada 2020/2021. Depois das saídas do brasileiro Philippe Coutinho e do espanhol Alvaro Odriozola, que estavam emprestados e voltaram aos seus clubes - Barcelona e Real Madrid, respectivamente -, nesta quarta-feira foi anunciada a despedida do atacante croata Ivan Perisic, que retornará à Inter de Milão.

Em seu site oficial, o Bayern de Munique divulgou um vídeo de despedida ao jogador de 31 anos, que estava no clube desde o ano passado - foram oito gols em 35 partidas. O clube alemão considerou muito alto o pedido da equipe italiana para ficar em definitivo com Perisic - cerca de 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) - e por isso preferiu dispensá-lo.

"Com Ivan, Alvaro e Philippe, perdemos três jogadores com enormes qualidades", disse o técnico Hansi Flick, que agora deseja a contratação de novos jogadores para a temporada que começará em alguns dias. "Mas gostaria de agradecer a Ivan pelo seu desempenho e sua contribuição ao time. Ficamos muito contentes em trabalhar com ele", prosseguiu.

Se perdeu atletas, o treinador pode ter uma boa notícia com a permanência do volante brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara. O jogador tem mais um ano de contrato e havia especulações de sua saída logo após a Liga dos Campeões. Mas até o momento nenhuma proposta oficial apareceu.

"Enquanto estiverem no elenco, colocarei os dois no planejamento da temporada", revelou Flick, falando também do zagueiro/lateral-esquerdo austríaco David Alaba, na mesma situação contratual de Thiago Alcântara.

A estreia do Bayern de Munique na temporada será no próximo dia 18 contra o Schalke 04, na Allianz Arena, em Munique, pela primeira rodada do Campeonato Alemão. Seis dias depois enfrentará o Sevilla, em Budapeste, na Hungria, pela Supercopa da Europa.