Luísa Sonza revela nome inusitado de seu grupo de WhatsApp com Anitta e Lexa e desabafa sobre histórias que inventam sobre ela: - Exaustão

09/09/2020 | 12:10



Luísa Sonza é a mais nova convidada do quadro do YouTube Cada Um No Seu Banheiro, de Sabrina Sato! A cantora abriu o jogo sobre diversos assuntos e, inclusive, respondeu sobre o que tem mais medo. Ao ser questionada pela apresentadora se tem medo dos haters, a ex de Whindersson Nunes declarou o seguinte:

- Medo hoje em dia dos haters, não. Eu acho que eu ainda tenho um pouquinho de medo... não digo medo, mas eu não gosto que inventam muita coisa de mim, sabe? Então eu acho que eu não sei se é medo, mas [...] uma hora cansa. Eu fico um pouco triste. Mas também não é uma coisa de eu ficar todos os dias retratando e falando sobre os assuntos que inventam e as coisas que inventam de mim. Eu não vou dormir mais, né, porque o tempo todo inventam coisa. Então eu não diria medo, é mais uma exaustão às vezes.

Em seguida, ela, que teria ficado com a ex de Bruna Andrade, acrescentou:

- Eu aprendi a dar mais valor para a minha verdade do que para as mentiras dos outros. Isso é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça e que me ajuda bastante. Eu aprendi a dar mais valor para a minha verdade.

Na brincadeira em que tem que indicar para quem daria o papel higiênico em uma situação inusitada, Luísa se deparou com o seguinte questionamento: Lexa ou Anitta?

- As duas são muito desenroladas. Não sei para quem que eu dou o papel higiênico. As duas super dariam um jeito. (...) As duas são amigas, eu amo muito elas. Então, não tem como, disse, chegando à conclusão que Anitta seria o tipo de pessoa que gritaria que precisa de papel higiênico no meio de um show!

Sobre trabalhar com as duas, a suposta namorada de Vitão disse:

- É muito gostoso! Foi muito legal. A gente conversa o tempo todo. Eu estava conversando inclusive hoje com elas. A gente tem um grupo, Combate... chama Combate de Pepecas, disse, rindo, e explicando que referência veio da canção Combatchy, uma parceria das três cantoras.

E ainda deixou um mistério no ar!

- Menina, aquele grupo lá, se saísse tudo o que acontece naquele grupo...