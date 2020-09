Bruna Marquezine posta foto sem maquiagem e mostra novo corte de cabelo em meio à transição capilar: Quero acabar logo!

09/09/2020 | 12:10



Como já havia compartilhado com os seguidores anteriormente, Bruna Marquezine está passando pelo processo de transição capilar, que consiste basicamente em parar de aplicar química no cabelo e deixá-lo crescer de modo natural para recuperar os cachos. Apesar de algumas pessoas não cortarem o cabelo durante o processo, Bruna mostrou através do Twitter que optou por encurtar as madeixas para acelerar a recuperação.

Na rede social, uma seguidora pediu que Bruna mostrasse o novo corte de cabelo, de modo que a musa publicou uma foto em que aparece sem maquiagem alguma, com a seguinte legenda:

Não tem muito o que mostrar, não. Foi mais pra limpar o cabelo. Quero acabar com essa transição logo! [risos] Tá beeeem curtinho, porque encolhe com os cachos.

Nos comentários do tweet, os fãs elogiaram a atriz e afirmaram que ela está sendo uma fonte de inspiração para que façam o mesmo com suas próprias madeixas:

Meu Deus. Tá a coisa mais linda, você tá me incentivando a tosar a minha juba, declarou uma seguidora.

Vai ficar tão fofinha quando estiver cheia de cachinhos, suspirou outra.

Será que volta a ficar igual ao da Salete? Era muito lindo aqueles cachinhos nas pontas, recordou uma terceira, fazendo referência à personagem de Marquezine na novela Mulheres Apaixonadas, de 2003.