Grazi Massafera mordeu cabeça de rato, pegou lombriga - e teve que matar o verme com uma enxada

Na última terça-feira, dia 8, Grazi Massafera marcou presença no Que História É Essa, Porchat?, de Fábio Porchat! Na atração, a atriz contou uma história bem inusitada que envolve rato, lombriga e até mesmo uma enxada! Segundo informações da IstoÉ, a namorada de Caio Castro contou o episódio que aconteceu em sua infância em Jacarezinho, no Paraná:

- Quando eu tinha três anos, vi um ratinho passando e mordi a cabeça dele. A minha tia estava lavando roupa, quando passou um ratinho, e eu tenho uma vaga lembrança de que arranquei a cabeça do rato e fiquei com ele na mão, até que a minha mãe tirou ele de mim.

Nos anos seguintes, Grazi relata ter sofrido muita cólica e que aos 12 anos de idade havia descoberto que estava com uma lombriga:

- Eu estava na casa de uma prima vendo Sessão da Tarde e senti um negócio estranho. Fui ao banheiro e pensei: Mano, fiz cocô na calça, mas não era. Quando eu olhei tinha um negócio [saindo] para fora ? ai, que vergonha ? e sai correndo pelada na rua com aquilo pendurado e gritando: Nasceu o rabinho, mãe, nasceu o rabinho. A casa da minha avó, da minha tia e da minha mãe ficavam no mesmo quintal, era uma descida e eu fiz o maior escândalo. Minhas primas, o meu irmão, todo mundo veio ver o que estava acontecendo.

A mãe de Sofia ainda continua:

- Minha mãe me levou para o banheiro e puxou. Era uma lombriga. Que história nojenta, né? Eu virei chacota da família inteira até hoje por causa disso. Ela era muito grande e brava, mas a pior parte foi para matá-la, pois teve que ser com uma enxada. Depois que a lombriga saiu eu melhorei e a minha vida mudou. Então, acho que ela veio daí [da mordida no rato], disse, envergonhada.

