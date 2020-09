Vanusa está internada em estado crítico e com feridas pelo corpo

09/09/2020 | 11:10



Vanusa sofre com Alzheimer há anos. Agora, segundo informações do colunista Leo Dias, a cantora está internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, um hospital público de Santos, em São Paulo, por conta de problemas respiratórios. O estado dela é crítico e Vanusa está sem os dentes, além de sofrer com feridas pelo corpo, devido ao tempo que fica deitada.

A cantora havia recebido alta essa semana, mas Aretha Marcos, a filha de Vanusa não quis tirá-la da internação por não conseguir cuidar dela da melhor forma.

Rafael Vannucci, filho de Vanusa, usou o Instagram para se pronunciar:

Minha mãe Vanusa foi hospitalizada com problemas respiratórios e retenção de líquidos por conta de não conseguir ir ao banheiro. O estado dela é estável e tranquilo, porém ela continuará hospitalizada por conta de ter que tomar antibióticos por via subcutânea (acho que o termo é este) e não conseguir tomar por via oral! Obrigado pelo carinho de todos com minha mãe. Deus abençoe cada um de vocês!

Além disso, em conversa com Leo Dias, ele disse:

- Minha mãe sofre de algo parecido com Alzheimer. Ela tem uma demência, é uma doença cognitiva, e perdeu 40 quilos. Ela está muito magra e não tem ordem de médicos ou dentistas para fazer nenhum outro tratamento.

Rafael ainda rebateu acusações de que teria abandonado a mãe:

- Eu até entendo a preocupação dos fãs e de quem vê o estado da minha mãe hoje, sabe? O problema é que a minha mãe não consegue tomar remédio via oral, ela precisa tomar remédios de forma intravenosa. Ela está estável, mas, se ela voltar para casa da minha irmã, vai sofrer demais.

Por fim, ele foi questionado do porquê a mãe não está internada em uma clínica particular - e explicou que o plano de saúde de Vanusa negou o atendimento:

- As pessoas não veem a minha mãe faz muito tempo e se assustam quando conseguem vê-la. Eu gosto de preservá-la, sabe. Hoje, a minha mãe não anda mais, ela está de cadeira de rodas e usa fraldas. Eu, como filho, fico triste com tudo isso.