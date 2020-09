Kim Kardashian: 'Sem 'Keeping Up With The Kardashians' não estaria onde estou'

09/09/2020 | 10:58



Kim Kardashian usou seu Instagram para falar sobre o fim do reality show Keeping Up With The Kardashians, que vai acabar em 2021, ano em que terá sua última temporada exibida, segundo informou comunicado divulgado pela família nesta terça-feira, 8.

"Sem Keeping Up With The Kardashians eu não estaria onde estou hoje. Sou imensamente grata a todos que assistiram e apoiaram a mim e à minha família nesses últimos 14 anos incríveis", afirmou. Na sequência, prosseguiu: "Esse programa nos tornou o que somos e serei eternamente grata a todos que tiveram um papel na formação das nossas carreiras e na mudança de nossas vidas para sempre".

Além de Kim Kardashian, Kris, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall, Kylie e Scott assinaram em conjunto um comunicado que anuncia o fim do programa: "É com tristeza no coração que tomamos a difícil decisão, como família, de dizer adeus ao Keeping Up With The Kardashians. Nossa última temporada vai ao ar no próximo ano, em 2021. Nós amamos vocês!".