Google anuncia lançamento do Android 11; veja as novidades

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/09/2020 | 09:18



O Google anunciou o lançamento global do Android 11. O novo sistema operacional chega hoje (9) a telefones selecionados das marcas Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO e Realme. Demais parceiros receberão a atualização ao longo dos próximos meses. As novidades foram direcionadas para a comunicação do usuário e o controle maior da privacidade.

Comunicação mais prática

Agora, as conversas em aplicativos de mensagens serão movidas para um espaço dedicado na Seção de Notificações, que permite ao usuário visualizar, responder e gerenciar todas as conversas em um só lugar. Além disso, a nova versão do sistema operacional traz o Bubbles, que permite responda a mensagens em um balão diretamente em sua tela de notificações, sem ter que alternar entre os apps.

Outra funcionalidade disponível no Android 11 é a gravação de tela integrada sem que seja necessário nenhum aplicativo extra para capturar e compartilhar o que está no display do smartphone.

Novas ferramentas para seus dispositivos conectados

Para ajudar a gerenciar melhor os dispositivos inteligentes, o Android 11 permite o acesso a todos eles a partir do botão liga/desliga do smartphone. Basta pressioná-lo para, por exemplo, acender as luzes ou destrancar a porta.

O Android 11 também conta com novos controles de mídia que permitem que o usuário alterne a mídia reproduzida rapidamente entre fones de ouvido, caixas de som inteligente e até TVs, sem interromper a transmissão.

O recurso Android Auto também recebeu atualizações nessa nova versão do sistema operacional e agora funciona totalmente sem fio nos veículos compatíveis, tornando possível receber instruções com apenas um toque, enviar mensagem de texto ou reproduzir uma mídia utilizando comandos de voz. Inclusive, o acesso por voz também foi atualizado e promete ser mais rápido e fácil de usar.

Maior controle da privacidade e dados para os usuários

As Permissões Únicas darão mais controle aos usuários ao acessar ferramentas privadas como câmera, microfone e localização. Assim, se algum aplicativo precisar acessar tais opções novamente, o usuário escolhe se quer conceder ou não. Além disso, caso tenha algum aplicativo que é utilizado há um tempo, as permissões são redefinidas automaticamente e o usuário é notificado.

O Android 11 também traz módulos adicionais de atualização do Google Play. Agora, as correções de segurança e privacidade serão enviadas para o dispositivo a partir da plataforma, não sendo necessário aguardar pela atualização completa do sistema operacional.

Para usuários do Android Enterprise , o novo sistema conta com a mesma privacidade de um dispositivo pessoal. O perfil de trabalho oferece, ao departamento de TI, ferramentas para gerenciar um telefone sem monitorar dados pessoais ou atividade de uso.