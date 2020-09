Lakers fazem 2 a 1 sobre os Rockets; Miami está na final do Leste após seis anos

09/09/2020 | 00:58



O Los Angeles Lakers abriu vantagem de 2 a 1 sobre o Houston Rockets na série semifinal da Conferência Oeste, nesta terça-feira, ao vencer por 112 a 102, em Orlando. O quarto jogo está previsto para quinta-feira, às 22 horas.

Ao contrário do que ocorreu na partida anterior, o time de Houston começou melhor e venceu os dois primeiros quartos (33 a 32 e 31 a 29), mas com LeBron James bastante inspirado no ataque e Antony Davis muito forte na defesa, o time de Los Angeles voltou melhor no terceiro quarto e conseguiu empatar a partida em 82 pontos. No último quarto os Rockets cometeram vários erros seguidos e ficaram muito tempo sem marcar pontos e acabaram perdendo o período por 30 a 20, o que ocasionou a derrota na partida.

LeBron foi o cestinha da partida com 36 pontos, seguido por James Harden, dos Rockets, com 33 pontos, além de nove rebotes e nove assistências.

Na Conferência Leste, o Miami Heat, após seis anos, garantiu vaga na decisão, ao fechar a série diante do Milwaukee Bucks, por 4 a 1, ao vencer, nesta terça-feira, por 103 a 94. O adversário do time da Flórida sairá do confronto entre Toronto Raptors e Boston Celtics, cuja sexta partida será disputada nesta quarta-feira, Pas 19h30. O time norte-americano lidera por 3 a 2 e está a uma vitória da classificação na final.

O trabalho de Miami foi facilitado pelo fato de Milwaukee, time de melhor campanha na temporada regular, não contar com o grego Giannis Antetokounmpo, ausente por causa de uma torção no tornozelo direito, sofrida no jogo de domingo.

Jimmy Butler e Goran Dragic foram os cestinhas de Miami com 17 pontos cada. Butler ainda agarrou 10 rebotes e fez 6 assistências, enquanto Dragic pegou 4 rebotes e proporcionou 2 assistências. Outro destaque foi o novato Tyler Herro, autor de 14 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Do lado dos Bucks, Khris Middleton conseguiu somar 23 pontos, 7 rebotes e 6 assistências.