Estreia de A Fazenda 12 revela o restante dos participantes e já começa com punição

09/09/2020 | 00:10



A Fazenda 12 teve início nesta terça-feira, dia 8, com a apresentação de Marcos Mion, que apareceu rodeado por uma plateia em bolhas de plástico individuais, para anunciar os 20 peões e peoas desta edição.

Além dos já revelados - Jojo Todynho, Victoria Villarim e Mariano - quem mais disputará o prêmio de 1,5 milhão de reais são:

- o cantor Biel, que havia revelado antes da hora a sua participação, mas, apesar dos rumores de expulsão, foi mantido,

- a influencer Carol Narizinho;

- o jornalista Lucas Cartolouco, que ficou conhecido após protagonizar uma guerra de álcool em gel ao vivo no Globo Esporte da Rede Globo;

- a antiga participante do De Férias com o Ex Brasil Stéfani Bays;

- o beatboxer Fernandinho Beat Box;

- o ex-repórter do Pânico na Band Lucas Maciel;

- MC Mirella;

- JP Gadêlha, ex-The Circle;

- a atriz Lidi Lisboa;

- o influenciador digital Lipe Ribeiro;

- a ex-Miss Brasil Jakelyne Oliveira;

- Mateus Carrieri, que participou da primeira edição de Casa dos Artistas, há 20 anos;

- a modelo Raissa Barbosa;

- o repórter de bicicleta Juliano Ceglia;

- o apresentador Rodrigo Moraes;

- a dona do hit Paredão Metralhadora Tays Reis;

- a musa da Banheira do Gugu Luiza Ambiel.

O participantes passaram em cada cômodo para conhecer a casa de Itapecerica da Serra, em São Paulo, onde o reality show ocorrerá pelos próximos três meses.

Votação

Pouco tempo depois, já teve votação para escolher os quatro primeiros moradores da baia. Os que se deram mal e estão proibidos de participar da Prova do Fazendeiro foram: Rodrigo Moraes, Biel, JP Gadêlha e Lucas Cartolouco.

Punição

Sem ler todas as regras do programa, os peões da baia tomaram banho dentro da casa, o que acarretou na primeira punição coletiva da temporada, de seis horas sem gás. Eles pediram desculpas pelo ocorrido.

Nesta quarta-feira, dia 9, será definido o fazendeiro da semana por meio de uma prova de habilidade.