Luiz Daniel se diz pronto caso decisão vá aos pênaltis

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/09/2020 | 23:59



O São Caetano carregou importante vantagem sobre o Monte Azul para o segundo jogo das quartas de final do Paulista da Série A-2, sexta-feira, no Estádio Anacleto Campanella. A vitória por 1 a 0 no Interior deu tranquilidade para o time do Grande ABC. Porém, caso os visitantes repitam o placar na volta, a definição de quem passa para a semifinal será nas penalidades. Mas o goleiro Luiz Daniel se diz pronto caso essa possibilidade se torne real.

"Estou preparado para qualquer situação de jogo. Tanto para os 90 minutos quanto para uma possível decisão nos pênaltis. A concentração precisa estar alta nos dois momentos”, disse o arqueiro, que destacou o triunfo na ida. “Importância muito grande (ter vencido). Um jogo extremamente difícil quando o Monte Azul impôs o seu ritmo no primeiro tempo. Mas no segundo controlamos a partida e fomos felizes na finalização.”

O goleiro ainda apontou qual o caminho para o São Caetano sair de campo com a vaga. “Com humildade e pés no chão. Buscando sempre melhorar, pois precisamos evoluir mesmo vindo de uma vitória. Desta forma creio que podemos fazer grande jogo”, concluiu.