Tigre tem três dúvidas para jogo de domingo

08/09/2020 | 23:59



O empate por 1 a 1 com o Juventus, segunda-feira, na Rua Javari, não foi um resultado ruim para o São Bernardo FC. Porém, o técnico Marcelo Veiga saiu do estádio na Capital com três problemas para o duelo da volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2, domingo, a partir das 10h, no 1º de Maio: os laterais Lucas Ferron (direito) e Pará (esquerdo), além do zagueiro Ferreira deixaram o campo com problemas físicos – dores musculares – e são dúvida para o treinador.

O trio tem peças de reposição à altura, casos de Lucas Mota para a lateral direita, Fernando Júnior para a esquerda e Guilherme Mattis ou Leandro Amaro na zaga. Entretanto, Marcelo Veiga admite que os titulares podem fazer falta.

“Temos peças de reposição, mas atrapalha. São jogadores titulares, que vinham jogando, principalmente o Pará, que é jogador muito experiente e que faz muita diferença para a gente. Ficamos chateados, mas tranquilos. Esperamos que não tenha sido nada mais grave para que possamos contar com eles o quanto antes”, declarou o treinador aurinegro.

Depois da igualdade na Capital, a delegação regressou para Atibaia, onde se hospeda e treina desde o início da temporada. Lá, o trio permanecerá em tratamento e os demais jogadores seguirão trabalhando, entre eles o atacante Gildo, autor do gol são-bernardense na Rua Javari – seu terceiro com a camisa do Tigre.

Apesar da felicidade com o tento, o jogador não escondeu a chateação pelo gol sofrido poucos minutos depois. “Empate com sabor de derrota. Vamos buscar neste segundo jogo sair com o resultado positivo”, projetou Gildo, que exaltou a qualidade do adversário. “A gente sabia que seria jogo difícil, porque a equipe deles também é muito boa. Conseguimos sair na frente e o gol sofrido no fim que desanimou todos. Agora vamos procurar a vitória (domingo) para sair com a classificação”, concluiu o centroavante.