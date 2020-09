Dois parlamentares de Mauá desistem de disputar reeleição

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



09/09/2020 | 00:07



Dois vereadores da atual legislatura em Mauá desistiram de disputar a reeleição. Betinho Dragões (PL) decidiu abdicar de brigar por mais um mandato para apoiar seu ex-assessor, enquanto que Gil Miranda (Republicanos) passou a avaliar recentemente também abrir mão do pleito.

Vereador em segundo mandato, Gil Miranda disse ao Diário que há “90%” de possibilidade de não se candidatar à reeleição. O parlamentar vê possível prejuízo na disputa por causa da divisão de apoio da Igreja Universal, que é intimamente ligada ao Republicanos e que decidiu patrocinar outra candidatura na cidade.

“Eu já tenho esse pensamento (de desistir da reeleição), até para dar uma folga na chapa de candidatos a vereador do partido. É um sacrifício, já estou há 20 anos na cena política”, admitiu o republicano, ao emendar que deverá decidir o futuro político nos próximos dias. “Eu quero ver se (a desistência) de fato vai ajudar na chapa de vereadores.” Se a desistência se confirmar, o Republicanos terá apenas um vereador em exercício na disputa pela reeleição: Adelto Cachorrão.

No caso de Betinho Dragões, que também exerce seu segundo mandato, a briga por mais um mandato dará lugar a apoio ao projeto de seu ex-assessor Wiverson Santana (PL).

“Nós que fazemos política não paramos, damos uma pausa. Então, depois de dois mandatos, eu resolvi dar uma pausa para tratar de assuntos pessoais”, explicou. Presidente do PL mauaense, Betinho afirmou que, apesar da desistência, a meta é eleger dois vereadores – outro vereador do partido, Severino do MSTU foi o parlamentar mais votado da cidade no pleito de 2016, com 5.547 votos, e vai brigar por mais um mandato na casa. “Daqui dois anos a gente volta (para disputar em 2022).”

DISPUTA AO PAÇO

No caso do Republicanos, depois de fechar apoio ao projeto do ex-vereador Wagner Rubinelli (PTB) e até indicar nome para a vice, a legenda decidiu aderir à pré-candidatura de João Veríssimo (PSD) ao Paço. O plano B de Rubinelli para a vaga de número dois na chapa é o do ex-vereador Sidnei Sabela (PTB), que prometeu dar a resposta ao ex-deputado hoje se aceita o convite para ser vice. Já o PL confirmou apoio à candidatura à reeleição do prefeito Atila Jacomussi (PSB), repetindo a aliança formada por Betinho e Atila na eleição de 2016.