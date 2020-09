Thiago Tortorello banca candidatura

Raphael Rocha



09/09/2020 | 00:01



Com o prazo para realização das convenções chegando ao fim, começa a crescer o volume de especulações sobre montagem de chapas. Esta coluna já mostrou que Fabio Palacio, pré-candidato a prefeito de São Caetano pelo PSD, sondou outro pré-prefeiturável da cidade, Thiago Tortorello (PRTB), sobrinho de Luiz Olinto Tortorello, prefeito por três vezes do município. Mas Thiago fez questão de afastar por completo essa possibilidade. Tanto que assinou, em cartório, compromisso de que será candidato ao Palácio da Cerâmica, em convenção marcada para sábado. “Preferi assinar porque os adversários estavam espalhando mentiras a meu respeito, como a que eu seria vice de Fabio Palacio, por exemplo. Minha pré-candidatura está confirmada”, sustentou o político. “O Fabio Palacio representa a velha política, tem problemas na Justiça, sempre disse amém para o (prefeito José) Auricchio (Júnior, PSDB). Por isso, não vincularia meu nome ao dele”, emendou, dizendo que seu vice será escolhido na convenção.

BASTIDORES

Agendas

Pré-candidato do PRTB à Prefeitura de Mauá, Mauro Roman foi para Brasília na semana passada para algumas agendas políticas. Protocolou petição a favor do impeachment do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal) – incluindo na peça o habeas corpus que favoreceu o prefeito mauaense, Atila Jacomussi (PSB), para voltar ao cargo – e pediu uma delegacia da Polícia Federal. Haveria também gravação com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), mas, diante de compromissos, essa agenda não foi cumprida. Mas Roman não perdeu tempo e tirou uma foto com Mourão: não o verdadeiro, mas um de papelão, montado em um escritório do partido na Capital federal.

Bancou a campanha

O nome de Ronaldo Pedrosa (Progressistas) foi muito falado nas últimas semanas nas rodas políticas de Mauá como possível vice dos mais variados pré-prefeituráveis. Mas Pedrosa assegurou: manterá sua pré-candidatura a prefeito, agendou a convenção para sexta-feira, tendo ao seu lado 35 candidatos a vereador.

Convenção agendada

O vereador Rafael Demarchi, pré-candidato do PSL à Prefeitura de São Bernardo, confirmou para o dia 15 sua convenção. O agendamento da atividade indica que Demarchi bancará projeto solo na eleição deste ano, a despeito de sondagens de outras forças políticas da cidade.