Filippi dá ultimato a PSB por vaga vice, que segue indefinida

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



09/09/2020 | 00:01



Às vésperas das convenções, alianças eleitorais em Diadema seguem indefinidas. Ex-prefeito e pré-candidato ao Executivo diademense, José de Filippi Júnior (PT) ainda espera costurar composição com o PSB, a fim de que o partido indique nome para a vaga de vice e, segundo apurou o Diário, deu ultimato para que os socialistas decidam nos próximos dias.

Ontem, ventilou-se possível aproximação entre os vereadores Ronaldo Lacerda (PDT) e Marcos Michels (PSB) – ambos pré-candidatos ao Paço. O socialista tenta minar correntes na legenda que defendem a aliança com o petismo, como o vereador Célio Boi (PSB). Ronaldo, por sua vez, negou que tenha fechado com os socialistas, mas acenou para essa possibilidade. “A aliança (com o PSB) está aberta, desde que eles apresentem um vice”, disse o pedetista, que também admitiu que “há espaço para construir” essa união com o próprio Marcos, primo do prefeito Lauro Michels (PV), que capitaneia governo ao qual o pedetista fez oposição ferrenha na Câmara – era filiado ao PT até o início do ano.

No caso de Filippi, o petismo confirmou ontem que fará a convenção para chancelar a candidatura do ex-prefeito no domingo. A intenção é a de referendar a chapa completa, inclusive com anúncio de quem será o vice. Por causa das medidas de distanciamento físico em decorrência da pandemia de Covid-19, o ato ocorrerá de forma virtual, por meio de videochamada – há expectativa de participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As conversas com o ex-prefeiturável Vaguinho do Conselho (SD) esfriaram por causa da situação jurídica do ex-parlamentar – está inelegível e com recurso parado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas Vaguinho ainda tenta abocanhar a vaga de número dois na chapa do PT. Vaguinho remarcou a convenção do Solidariedade para sábado, na véspera da convenção petista.

No PSB, caso a aliança com os petistas não se concretize, já há sinalização de ir para a disputa com chapa própria, com os nomes de Boi e do empresário Jadir Riatto como possíveis candidatos a vice. A legenda também mantém conversas com o PMB, que também tem pré-candidato colocado: o advogado Airton da Costa.