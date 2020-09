Depois de recuperar de facadas, pitbull está livre para ser adotado

Vinícius Castelli

08/09/2020 | 23:55



Zeus está pronto para ganhar um novo lar. Internado desde sábado, após receber cinco facadas de um dos seus antigos donos, em Santo André, o cachorro da raça pitbull está disponível para adoção. Segundo Valdeci Pereira Gil, 60 anos, proprietário do Dr. Vet Hospital Veterinário, localizado na Avenida Portugal, onde o cachorro foi atendido, os ex-donos foram visitá-lo e assinaram um termo abrindo mão dos direitos do bicho. A família estava com o animal há apenas três meses.

Quem se interessar deve comparecer ao local e preencher cadastro. Segundo Gil, trata-se de um animal aparentemente dócil. Ele conta que basta chamar pelo seu nome que ele fica contente e quer brincar. O profissional estima que o cão tenha entre 5 a 9 anos e pesa aproximadamente 30 quilos.

“Ele passou por suturação e está ótimo”, explica Gil. Zeus segue tomando antibióticos e o dono do hospital veterinário explica que fizeram ultrasom para ver se afetou algum órgão, mas não há nada comprometido.

Ontem mesmo as profissionais que estão cuidando do pitbull o levaram para caminhar e ele adorou. “Ele saiu para tomar um ar e já quis brincar. Se chama pelo seu nome ele balança o rabo na hora”, relata Gil.

O animal, que teve facada até em uma das orelhas, está se recuperando bem e já pode ser levado por quem queira cuidar dele. “E quem ficar com o Zeus já levará o animal todo medicado”, garante Gil.

O caso aconteceu na Rua São Judas, no Jardim Ipanema, em Santo André, sábado. Após um dos ex-responsáveis pelo animal tentar tirar um osso da boca do pitbull. O cachorro avançou na pessoa e foi esfaqueado em seguida.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e entrou em contato com Gil, pedindo atendimento, já que a família que estava de posse do animal aparentemente não tinha como arcar com as despesas veterinárias no momento. O proprietário do hospital imediatamente aceitou o pedido e recebeu o pitbull. “A gente acolhe algumas situações de animais da região. Tem um custo? Tem, claro, mas é por amor ao animal”, afirma o empresário.

O homem autor das facadas foi atendido sábado mesmo, na emergência do CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André com ferimentos superficiais, segundo a Prefeitura andreense. Após sutura e avaliação, ele foi liberado.