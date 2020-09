Juventude vira e faz 3 a 1 sobre o debilitado Confiança pela Série B

08/09/2020 | 22:12



Abalado com os diversos casos de covid-19 - sete jogadores, além do técnico Matheus Costa -, o Confiança foi, no começo da noite desta terça-feira, ao estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e acabou tomando a virada, por 3 a 1, do Juventude, na partida que abriu a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, os sergipanos ficam com sete pontos em oito jogos. Os gaúchos, por outro lado, subiram para 15, em nove confrontos.

O Confiança, apesar da série de desfalques para o confronto, dominou as ações ofensivas no primeiro tempo do duelo. Logo aos seis minutos, Ari Moura arriscou de fora da área e tirou tinta da trave. Já aos 17, o mesmo atacante puxou a bola para o meio e emendou boa finalização. O goleiro mandante, Marcelo Carné, foi buscar. Na sequência, aos 18, Bruno Paraíba fez jogada individual e bateu por cima do travessão, novamente com perigo.

De tanto pressionar, os sergipanos abriram o placar. Aos 23 minutos, Jeferson Lima ficou com a sobra após rebatida errada da zaga rival e acertou o cantinho esquerdo. Breno Lopes, aos 36, finalizou rasteiro, para fora, e protagonizou o único momento da casa.

O técnico do Juventude, Pintado, usou o intervalo para fazer duas alterações buscando deixar os donos da casa mais ofensivos. De fato, os mandantes melhoraram, mas seguiram com dificuldades na criação. Por isso, já aos nove minutos, promoveu nova troca, dando oportunidade a Dalberto. E foi justamente o atacante quem quase empatou.

Ele, aos dez, aproveitou bobeada da defesa nordestina, entrou na área e finalizou para boa defesa do goleiro visitante, Jean Drosny. Já na sequência, aos 12, Gustavo Bochecha acionou Capixaba, que se esticou todo e, de carrinho, desviou com perigo. Os gaúchos seguiram tentando e quase empataram em batida de longe de Eltinho, aos 17. De tanto pressionar, os gaúchos conseguiram a virada.

Dalberto, aos 22, acertou a trave e pegou o rebote, cruzando para Breno Lopes, em clara posição de impedimento, desviar para o fundo do barbante. Na sequência, aos 33, Gustavo Bochecha recebeu de Eltinho, puxou para o meio, já dentro da área, e bateu no canto esquerdo, em bela finalização. No 'apagar das luzes', Capixaba foi derrubado fora da área, mas a arbitragem assinalou pênalti. Renato Cajá foi para a cobrança, converteu e deu números finais.

Pela décima rodada, o Juventude recebe o Vitória, às 20h, segunda-feira, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, enquanto o Confiança encara o Guarani, às 19h15 da sexta-feira, na Arena Batistão, em Aracaju.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 X 1 CONFIANÇA

JUVENTUDE - Marcelo Carné; Igor, Augusto, Gabriel Bispo e Eltinho (Hélder); João Paulo, Samuel Santos (Gustavo Bochecha), Tarta (Capixaba) e Renato Cajá; Breno Lopes (Kelvin) e Rafael Silva (Dalberto). Técnico: Pintado.

CONFIANÇA - Jean; Madison, Luan, Mancini e Silva; Amaral, Jeferson Lima (Danilo Pires) e Everton (Iago); Reis, Ari Moura (Rafael Vila) e Bruno Paraíba (Renan Gorne). Técnico: Zé Carlos (Interino).

GOLS - Jeferson Lima, aos 23 minutos do primeiro tempo; Breno Lopes, aos 22, Gustavo Bochecha, aos 33, e Renato Cajá, aos 49 minutos da etapa final.

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima (PR).

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Carné (Juventude); Jeferson Lima (Confiança).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).