O repórter galã vive

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/09/2020 | 00:01



Coube ao jornalista Dérek Bittencourt a missão dolorosa de noticiar ontem a partida do jornalista e radialista Jurandir Martins, no espaço que o Jura mais gostava, a Editoria de Esportes. De nossa parte, como temos feito com os demais integrantes da Equipe ‘Os Craques do Rádio’ – Rolando, Lavrado, Agapito, Aristides Vital –, preferimos lembrar o Jurandir vivo, sagaz, eterno...

Diário há meio século

Quarta-feira, 9 de setembro de 1970 – ano 13, edição 1329

Manchete – Lançado oficialmente em São Paulo o Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização). Meta inicial: alfabetizar 65 mil pessoas. Santo André – Prefeito Newton Brandão inaugura o Grupo Escolar do Parque João Ramalho. Mauá – Últimas chuvas formam uma lagoa na entrada da cidade, altura do número 1.300 da Avenida João Ramalho: “Uma fábrica de mosquitos”. Futebol – Amistoso no Estádio Municipal (atual Bruno Daniel): misto do São Paulo 4, Seleção Amadora de Santo André 3. Em São Bernardo, o Vila Baeta sagra-se supercampeão da cidade ao vencer o Vila Vivaldi por 1 a 0, no Estádio Almerindo Protti, o antigo campo do Brasil. O gol foi marcado por Rubens, aos 30 minutos do segundo tempo. Aos 33 minutos o jogo chega a fim, quando o árbitro José Carnevalle é agredido. Em 9 de setembro de... 1920 – Notícias do terremoto do dia 7 de setembro em vasta zona da Toscana e da Emília: milhares de famílias ficam sem abrigo, dezenas de mortes, 120 localidades atingidas, 52 igrejas destruídas. O escritor Coelho Neto chega de trem a Santos. É homenageado na Estação da São Paulo Railway; à noite profere conferência no Teatro Guarani sob o tema ‘A Mulher e a Guerra’. 1945 – Último dia da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo, que este ano (1945) perdurou por quatro dias, desde 6 de setembro.

Hoje