Ney Franco vai substituir Enderson Moreira no comando técnico do Cruzeiro

08/09/2020 | 21:32



A diretoria do Cruzeiro não perdeu tempo e já definiu quem será o substituto de Enderson Moreira, demitido nesta terça-feira após o empate com o CRB, por 1 a 1, no Mineirão, na última segunda. Trata-se de Ney Franco, que recentemente ficou sem clube após ser demitido pelo Goiás.

O novo treinador é aguardado em Belo Horizonte nesta quarta para assinar contrato até o fim de 2021 e já comandar o primeiro treinamento na Toca da Raposa.

A sua estreia deve ser já na sexta-feira, quando o Cruzeiro recebe o Vitória, a partir das 21h30, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O novo treinador chega com o clube vivendo um momento conturbado. Sem vencer há seis jogos, sendo cinco pela Série B, o Cruzeiro tem cinco pontos e está na beira da zona de rebaixamento, em 16.º lugar.

Ney Franco, de 54 anos, começou a carreira como interino no Cruzeiro. Passou depois por Ipatinga, Flamengo, Athletico-PR, Botafogo, Coritiba, São Paulo, Vitória, Sport, Chapecoense e Goiás. Foi demitido do time goiano após má sequência no Brasileirão, onde passou por drama com a pandemia de covid-19 dentro do clube.

No currículo, Ney Franco tem a Série B vencida pelo Coritiba, em 2010. Conquistou também o último título do São Paulo, em 2012: a Copa Sul-Americana.