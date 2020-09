Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é diagnosticado com covid-19

08/09/2020 | 19:51



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), está com covid-19. Ibaneis apresentou sintomas no fim de semana, como coriza e tosse, depois de viajar com um amigo, que acabou sendo diagnosticado com a doença. Até esta terça-feira, 8, o número de infectados pelo coronavírus no Distrito Federal foi de 171.739.

Segundo nota divulgada pelo governo do Distrito Federal, o governador "passa bem e segue despachando normalmente de casa". Amanhã, ele passará por uma bateria de exames.

Até agora, ao menos 12 governadores - além do presidente Jair Bolsonaro e de ministros - contraíram o vírus. Antes de Ibaneis, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou o diagnóstico e disse suspeitar de contaminação por meio de alguma embalagem recebida em casa.