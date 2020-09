Mourão: Governo 'perdeu' o domínio da narrativa sobre a Amazônia

08/09/2020 | 19:13



O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou nesta terça-feira, 8, que o governo federal "perdeu" o domínio da narrativa sobre a Amazônia para adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro, empresas estrangeiras e ambientalistas.

"O Conselho Nacional da Amazônia Legal precisa ter uma estratégia de comunicação que permita nos contrapor com fatos e acontecimentos e ações do governo contra esses três grupos", apontou, em transmissão ao vivo com o jornalista Carlos Alberto Di Franco.

De acordo com Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, o grupo político "procura utilizar toda e qualquer situação desfavorável, usa suas conexões mundo afora para atingir seus objetivos políticos contrários ao presidente Bolsonaro". Já setores econômicos de outros países promovem, na visão do vice-presidente, a percepção de que a maior parte da pauta exportadora brasileira sai da região amazônica. Eles fariam isso por não conseguir competir com o agronegócio do Brasil, disse Mourão. O vice mencionou ainda o que ele chamou de "bolsões sinceros, mas radicais" formados por ambientalistas.