Spotify Lite: Brasil é o país que mais usa o app simplificado

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/09/2020 | 19:18



Em julho de 2019, o Spotify lançou o Spotify Lite, uma versão mais leve e simplificada do aplicativo original, que é ideal para smartphones básicos e conexões de baixa velocidade. O interessante é que, desde sua estreia, o Brasil é o país que mais ouve músicas usando o app. Isso entre todos os 37 mercados em que ele está disponível. Em seguida, estão México, Índia, Indonésia e Argentina.

Independentemente da localização do usuário, porém, eles compartilham alguns padrões musicais interessantes. Entre eles: os domingos e as segundas-feiras são os dias que geram mais acessos e o horário do almoço é o mais comum para ouvir músicas e podcasts.

No Brasil, a faixa etária que mais utiliza o Spotify Lite varia de 25 a 30 anos, seguidos da faixa dos 30 a 34 anos. A maioria é do sexo masculino. Além disso, as cidades em que os usuários mais estão presentes são: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Brasília (DF).

Abaixo, descubra o que os usuários brasileiros têm reproduzido mais no Spotify Lite:

Top 5 músicas mais ouvidas

1. Supera (Ao Vivo) – Marília Mendonça

2. Tijolão (Ao Vivo) – Jorge e Mateus

3. Hit Contagiante – Felipe Original, JS o Mão de Ouro, MC Kevin o Chris, Sodré

4. Liberdade Provisória (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

5. Surtada (Remix Brega Funk) – Dadá Boladão, OIK, Tati Zaqui

Top 5 podcasts mais ouvidos

1. NerdCast

2. Café da Manhã

3. Não Ouvo Podcasts

4. Filhos da Grávida de Taubaté

5. Primocast